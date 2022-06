Luego de que el Gobierno nacional anunciara un incremento en el subsidio al transporte público de pasajeros que distribuye a las provincias del interior, desde la administración uñaquista salieron a poner paños fríos por el bajo monto que representa la medida. Así, reiteraron la necesidad de contar con un nuevo esquema de reparto de recursos, más equitativo, y que no esté centralizado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El que indicó que el aumento nacional "es insuficiente", ya que, según los cálculos representará unos 20 millones de pesos extra para los próximos tres meses, fue el gobernador Sergio Uñac, mientras que el ministro de Gobierno, Alberto Hensel, confirmó que se mantendrá el subsidio que hoy aporta la provincia, unos 370 millones de pesos por mes, por lo que, de no mediar algún evento extraordinario, el valor del pasaje se mantendrá durante este año, indicó este último funcionario.

El reclamo de las provincias, con San Juan a la cabeza, por mayores montos en el subsidio al transporte surgió a principio de año, luego de paros de choferes de colectivo que dejaron sin servicio a la provincia. La queja desde Gobierno local obedece a que se hacen considerables esfuerzos mensuales para mantener el servicio, mientras que desde Nación no llegan los suficientes recursos, ya que, en su mayoría, se destinan al AMBA. Incluso, en su momento, Uñac había reclamado que ese distrito recibía "26 mil millones de pesos en subsidios al mes y el resto de las provincias solo 3 mil millones. No hay gobernador que no entienda que este es un problema a resolver". A raíz de la diferencia, el mandatario promovió un proyecto de ley para generar "un reparto más equitativo" (Ver Proyecto de ley).

En ese marco, el Gobierno nacional anunció ayer que los fondos que gira al interior del país para el transporte público de pasajeros pasarán de 3.500 millones de pesos actuales a los 3.850 millones para los próximos tres meses y a 4.500 millones de pesos a partir de octubre. Con esos valores, desde el Ejecutivo estimaron que el incremento para San Juan representará unos 20 millones de pesos por mes. Es que, de los 141 millones de pesos promedio que recibió en los cinco primeros meses del año, se calcula que se embolsarán 160 millones desde julio. Así, la suba representa un 13,4 por ciento, cuando la inflación en lo que va del año alcanza los 29,3 por ciento.

Sobre el incremento nacional, Uñac indicó ayer en rueda de prensa que "es un esfuerzo", pero que "no es suficiente". Así, Hensel remarcó que, "si se compara lo que aporta la provincia con lo que aporta la Nación, queda claro que los recursos que llegan son insuficientes". Es que, mientras la provincia aporta unos 370 millones de pesos por mes, Nación entregará sólo 160 millones desde julio. Con los nuevos valores, el titular de la cartera de gobierno confirmó que ha instruido a su equipo "para que se firme un nuevo convenio con las empresas de colectivo, por los próximos cuatro meses, con el mismo monto de subsidio que aporta la provincia" por lo que se mantiene "inamovible", esto es, unos 370 millones de pesos por mes. Así, dijo que no habrá incremento "ni de boleto ni de subsidio local", en principio "hasta fin de año, salvo que ocurra un hecho extraordinario no calculado". Un ejemplo de ello podría ser una suba considerable del combustible o un nuevo acuerdo salarial con los choferes que no pueda ser cubierto con los aportes actuales, indicaron las fuentes.

Proyecto de ley

En la reunión que la Liga de los Gobernadores mantuvo el viernes en el Chaco, los mandatarios analizaron la iniciativa que promovió Sergio Uñac para sancionar una ley que permita un "reparto más equitativo del subsidio al transporte". Sobre el análisis, el mandatario indicó ayer que "se solicitó que ellos les pidan a sus senadores que firmen el proyecto, porque eso es barajar y dar de nuevo". Así, se espera que el proyecto obtenga media sanción en la Cámara Alta. A su vez, la comisión de Transportes de la Cámara de Diputados emitió el miércoles pasado, dictamen de mayoría sobre un proyecto que propone declarar la emergencia en el transporte público del interior y aumentar los subsidios a 59.500 millones de pesos.

CLAVES

Declaraciones

Distribución

El gobernador Sergio Uñac viene reclamando que "en el esquema actual el 80 por ciento de los subsidios al transporte queda en la zona del AMBA y solo el 20 por ciento se distribuye entre las provincias".

Montos

Aporte local

De acuerdo a los valores actuales, en promedio, con 370 millones de pesos, la provincia aporta el 72,5 por ciento de la totalidad de recursos que se destinan por mes para subsidiar el transporte público de pasajeros local.

Diferencias

AMBA

Por la gran cantidad de subsidios que recibe AMBA, el pasaje tiene un costo de entre 18 y 22 pesos. La diferencia es sustancial con provincias como San Juan, donde el valor de la primera sección alcanza los 38,48 pesos.