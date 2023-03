Desde el inicio de la gestión encabezada por Alberto Fernández, el Gobierno nacional entregó 90 mil viviendas en todo el país y San Juan fue una provincia que se vio beneficiada con distintos programas.

En San Juan, 6.220 familias recibieron las llaves de su nuevo hogar. De esa cifra, 1245 corresponden a programas de acceso a la vivienda, 3997 a través del FONAVI, 837 a Casa Propia y 7 a Procrear. Además, se entregaron 134 créditos hipotecarios. De esta manera, en la provincia se localiza el 7,14% de las 90 mil viviendas que se distribuyeron a lo largo y ancho del país.

Alberto Fernández expresó al respecto que “para mí no hay momento más grato que en el que entregó una vivienda. Quiero decirles a los que recibieron una casa alguna vez, que no me agradezcan nada, porque no me deben nada, ni al gobierno, ni a nadie. Es un derecho que ustedes tenían y nadie se lo reconocía”.

El resultado a nivel nacional de esta política incluye además la entrega de 7.422 lotes con servicios y casi 65 mil créditos en el marco del programa Casa Propia, que está destinado a la construcción de viviendas de hasta 60 m2 en lote propio.

La proyección para el 2023, a nivel país

En el marco de las diversas líneas de acción del Gobierno Nacional en materia de acceso habitacional, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat proyecta entregar 15.059 viviendas hacia junio del 2023, que se suman a 20.590 créditos que prevé entregar el Banco Hipotecario.

Durante febrero, Desarrollo Territorial y Hábitat entregará 5.578 viviendas, mientras que para el mismo mes el Hipotecario proyecta la firma de 3.085 créditos. Para los sucesivos meses, la proyección marca: marzo (1.845 viviendas y 4.027 créditos), abril (2.593 viviendas, 5.706 créditos), mayo (2.892 viviendas y 5.213 créditos), y junio (2.151 viviendas y 2.559 créditos).