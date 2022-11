Este sábado, el actual presidente del comité del Bloquismo en Santa Lucía y director de la Defensa del Consumidor de la provincia, Juan Sancassani, reafirmó que será candidato a Intendente por el departamento en las elecciones de 2023 y, en ese contexto, le pegó dura a la actual dirigencia: "El de -Juan José- Orreglo es un gobierno para la zona centro", sostuvo.

"Nosotros estamos trabajando, creemos que el 2023 tiene que se un año en el que el Bloquismo tiene que presentar candidatos, porque lo necesita el partido y también nos está pidiendo la gente", comentó Sancassani en diálogo con el programa de radio Sarmiento, "A todo o nada".

Y agregó: "Desde que arrancamos con la presidencia de Luis Rueda, que a mí me tocó tener una interna en el departamento y ganarla, venimos trabajando con esas ganas. Arrancamos con el vecino afiliado, ahora estamos trabajando con todo el departamento. Hay un equipo en el departamento con gente joven, con gente también con experiencia que nos está ayudando, guiando, para que el partido vuelva a tener figuras en cada departamento y también en la provincia. Estamos en una etapa de crecimiento, de posicionamiento. Hay que trabajar y lo hacemos todos los días con recorridos, reuniones, escuchando al vecino y ofreciendo nuestras propuestas. Nuestra idea es que haya otra opción en el departamento".

En cuanto a la actual gestión del intendente Orrego, sostuvo que, "el intendente está fuerte, pero no tanto. Uno que camina el departamento y que tiene la posibilidad de salir de las avenidas principales lo ve. La gente se siente como relegada. Las avenidas principales están lindas, pero hay lugares en los que todavía no tienen cunetas, llueve y se mete el agua en las casas. Hay barrios en donde las casas se entregaron hace 20 años y no tienen asfalto todavía. El de Orrego es un gobierno para la zona centro y las periferias no están bien trabajadas".

Mientras que, al referirse a la situación del Justicialismo en el departamento comentó: "Nosotros vamos a trabajar para ganar. Yo creo que hay posibilidades, hay que trabajarlo mucho. Por ahí no tenemos la estructura del Justicialismo, pero si llegamos a tener la posibilidad de llegar al municipio las soluciones van a llegar".

Para finalizar se refirió a sus propuestas de trabajo. "La idea principal mía, es tener un municipio de puertas abiertas. Lo primero que haría es presentar una ordenanza de acceso a la información pública, para que el santaluceño sepa en qué se gastan sus recursos. Hoy, en el departamento, la gente no sabe de dónde salen y cómo se gastan los recursos", comentó el funcionario.

Al tiempo que agregó: "Ha habido pedidos de informe de concejales de la oposición y no han sido ni tratados. Se hizo una presentación para saber de dónde salieron los fondos para la plaza que no fue respondido. La plaza está muy linda, pero para mí es muy chica. Santa Lucía necesita un parque por el caudal de gente que tiene".

Además se refirió a la política habitacional: "Hoy comprar un lote en Santa Lucía es imposible. Los precios de los lotes son muy caros y la gente tiene que emigrar a los departamentos cercanos porque no puede acceder a un lote y ni hablar de una vivienda. No hay política habitacional en el departamento y tampoco han tenido la intención de gestionarla. El mismo municipio lo puede hacer, al lado tenemos San Martín en el que el intendente con gente del departamento hace casas. A Santa Lucía le falta gestión. Podrían comprar un terreno y entregárselo al Gobierno para que haga casas y no lo hace".