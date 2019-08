Santa Cruz. La gobernadora santacruceña votó en Río Gallegos.

El candidato de Juntos por el Cambio, Eduardo Costa, reconoció en su búnker electoral, la derrota de su partido en manos de la actual gobernadora Alicia Kirchner quien se impuso con el llamado Frente de Todos.



Si bien la provincia de Santa Cruz ha resultado ser la más lenta en el escrutinio de los votos, los datos y proyecciones que maneja el candidato a gobernador por Cambiemos, le ha permitido determinar que ha sido derrotado en las urnas y el kirchnerismo vuelve a prolongar su gobierno por otros cuatro años más. Los colaboradores de Costa, ya han informado a la prensa que el candidato no se hará presente en el local del partido, permaneciendo en su domicilio particular.



Los porcentajes aún no han sido difundidos, pero los provisorios indican que Alicia se impone a Javier Belloni y Claudio Vidal, algo que estaba en los planes de quienes analizaban la presión que ejerció la gobernadora sobre todos los intendentes, a través de su vicegobernador Pablo González, con lo cual ha logrado imponerse otra vez mediante la Ley de Lemas.



Al emitir su voto, el senador radical Eduardo Costa dijo que "trabajar todo el tiempo es la única cábala" en la jornada electoral que lo tiene por cuarta vez como candidato a la gobernación de Santa Cruz, en el lema Nueva Santa Cruz, expresión local de Juntos por el Cambio. Costa emitió su voto en el centro de la ciudad de Río Gallegos.



Córdoba



El Frente Juntos por el Cambio se imponía con el 48,2% en Córdoba con la fórmula presidencial Mauricio Macri-Miguel Angel Pichetto, mientras que el espacio kirchnerista del Frente de Todos, con la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández se ubicaba en segundo lugar con el 30,4%.