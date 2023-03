La versión está instalada en el departamento y en la cúpula del frente Unidos por San Juan (UxSJ), ex Juntos por el Cambio: el médico Mauro Carelli, la principal figura opositora en Sarmiento, pasaría a la coalición San Juan por Todos (SJxT), que lidera Sergio Uñac. El profesional le había dicho en noviembre a este medio que iba a pelear por tercera vez por la Intendencia y que había trabajado y sellado la unidad de todos los sectores opositores para pelear con fuerza y ganarle al oficialismo, cosa que no había conseguido en 2019, lo que les terminó costando la derrota. Ante el trascendido del posible cambio de bando, este medio llamó a Carelli a su celular y atendió un asesor, quien dijo que lo iba a poner al tanto de la consulta periodística, aunque después no hubo respuestas, pese a los reiterados intentos.

Si el traspaso se concreta, sería un fuerte golpe para la oposición en Sarmiento, un departamento ubicado en el décimo lugar en cantidad de electores, con 18.378, según el padrón electoral 2021. En 2019, Carelli quedó en segundo lugar con el 28,70, detrás del intendente Mario Martín, quien obtuvo la reelección con el 46,89 por ciento. En la previa del comicio hubo sectores opositores que se unieron, salvo el de José Luis Furió, que fue con el frente San Juan Primero y cosechó el 19,80. Es decir, Carelli y Furió, juntos, acumularon el 48,5 por ciento y hubiesen ganado, aunque es contrafáctico. Por eso, el primero de ellos había destacado que habían cerrado la alianza para este año, sumado a que se potenciaban las posibilidades con el Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad), el cual es igual a Lemas, dado que los votos de los candidatos de la misma coalición se acumulan y van a parar al que salió primero, lo que sirve para competir con el rival de otra alianza que puede utilizar dicho mecanismo de tributación.

Si Carelli pasa al frente oficialista, este se robustecería aún más, ya que suena con fuerza que el ministro de Gobierno de la provincia, Alberto Hensel, quien estuvo al frente de Sarmiento en cuatro periodos alternados, volverá a dar pelea para retener el sillón municipal. A ello hay que sumarle algún postulante del equipo del jefe comunal Martín, quien no puede repetir. En ese contexto, asoma su hija Romina; el secretario de Gobierno, Diego Cortez, y el presidente del Concejo Deliberante, David Mortensen, entre otros. En UxSJ, están en carrera el propio Furió y el bloquista Gustavo Matus, bajo la línea de Orrego, más Alfredo Castro, mientras que perfila Guillermo Escoda. En la oposición está la versión, al igual que en las redes sociales, mientras que Carelli guarda silencio y alimenta el misterio.