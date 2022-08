El vicegobernador de la provincia, Roberto Gattoni, confirmó que están avanzadas las conversaciones entre los bloques legislativos para la creación de un nuevo sistema electoral en la provincia. Aunque habló de consenso entre los bloques, instó a los referentes de la oposición a proponer ideas.

Según los dichos del presidente de la Cámara de Diputados, desde “el viernes se intensificaron las conversaciones buscando consenso en un sistema electoral alternativo a las PASO”. El proyecto podría ser presentado en los próximos días para su tratamiento en el recinto.

Gattoni dijo en el programa Demasiada Información, en Radio Sarmiento, que la intención es que la aprobación sea con amplio consenso “la idea es tener más de dos tercios”.

“La mayoría buscamos un sistema participativo, amplio que de la misma participación que dio las primarias en su momento. No necesariamente estamos hablando de Lemas, pero podría ser algo similar”, dijo y se excusó de inclinarse por un modelo.

“Es saludable que haya la mayor participación posible, veo bien que haya apertura en la candidatura a gobernador. La idea es que haya apertura y que haya lugar para jugar”, agregó.

“Sería bueno que los referentes de JXC hagan un aporte de que sistema entienden que sería mejor. Del bloque JxC no he tenido una propuesta alternativa a las PASO. Sería bueno conocerlo para encontrar acuerdo, no se puede conseguir acuerdo en el silencio”, apuntó.