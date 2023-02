ADN, la Cruzada Renovadora, el Partido Libertario y agrupaciones como Ideas de la Libertad, Partido Demócrata y Pro disidente, que en su mayoría se identifican con el diputado nacional de La Libertad Avanza, Javier Milei, se lanzarán hoy como el frente Desarrollo y Libertad, el cual se anotará en el Tribunal Electoral Provincial. Ahora, la coalición llega con una baja: Martín Turcumán, presidente de ADN, no será parte del trabajo político, al punto de que no se mostrará en campaña y, por ende, no será candidato a nada, confirmaron fuentes de su círculo íntimo. El abogado venía apostando a la alianza de la oposición en Unidos por San Juan (UxSJ), ex Juntos por el Cambio, y, al no concretarse, dio un paso al costado. A su vez, trascendió un comunicado de la cruzadista Nancy Avelín, quien, sobre la hora, enarboló la bandera de la unidad con el espacio que lidera Marcelo Orrego, a contramano de lo que dispuso el máximo órgano de su partido y lo que informó su titular, su hermano Alfredo. La exsenadora no contestó los llamados de este medio, por lo que su movida generó dudas sobre su participación, de la que circularon diversas versiones.

La ausencia de Turcumán representa la pérdida de la figura de mayor instalación para Desarrollo y Libertad, lo que puede redundar en menos votos y una buena noticia para UxSJ. Fue una de las novedades cerca del cierre de la presentación de alianzas, la que vence hoy a las 24. En UxSJ, el frente que encabeza Orrego, se confirmó la incorporación del empresario textil Sergio Vallejos, con su agrupación Evolución Liberal, quien también se ha venido identificando con Milei y ratificó su candidatura a gobernador. Es decir, se trata de una pata libertaria, junto a la liberal de Republicanos Unidos, que lideran Miguel Arancibia y Belén Varela, que puede disputar el voto del león, aunque todo dependerá de cuánto puedan captar cada uno de estos sectores.

De acuerdo a lo que trascendió, los referentes de Desarrollo y Libertad firmaron el martes la conformación del frente, pero el que no puso el gancho fue Turcumán, sino José Peluc, influyente dirigente de ADN y coordinador del espacio. Fue la señal del alejamiento del abogado, ex Pro, lo que confirmaron desde su entorno. Incluso, las fuentes destacaron su excelente vínculo con Peluc, pero, al no cerrarse la unidad con UxSJ, tomó la decisión de no candidatearse. Turcumán apostó siempre a una gran alianza opositora, al punto de que tiró líneas con Milei y su equipo y hasta con Patricia Bullrich para que en provincias como San Juan hubiera sociedad con Juntos por el Cambio (JxC). No obstante, la movida no prosperó. A su vez, Peluc siempre se mantuvo bajo el lineamiento del león, de que con JxC y su ala socialista y larretista no podían tener nada.

A su vez, circuló un comunicado de la cruzadista Avelín en el que reflejaba su postura de llegar a un frente en común, cuando la Convención partidaria rechazó esa opción y, por unanimidad, avaló la participación en Desarrollo y Libertad. Según las fuentes, la exsenadora habría tenido una reunión con Orrego y suena que le habría ofrecido un lugar expectante en la lista de diputados proporcionales. Una versión que Avelín no confirmó ni desmintió dado que no atendió los llamados.

La otra coalición que se presentará hoy es el Frente de Izquierda y Trabajadores (FIT).

El frente oficialista San Juan por Todos

El viernes, el gobernador Sergio Uñac encabezó el lanzamiento del frente oficialista San Juan por Todos. Tras diversas conversaciones, cerró un acuerdo con el diputado nacional José Luis Gioja, de la línea interna Lealtad Justicialista, que tuvo como representante en el acto al diputado Leonardo Gioja. También estuvo presente, después de negociaciones, el exintendente de la Capital Franco Aranda, líder local del Frente Renovador que, a nivel nacional, conduce el ministro de Economía, Sergio Massa. No fueron lo únicos, ya que asistió el Partido Bloquista, ya tradicional socio del PJ, además de otras fuerzas, como Confe, Frente Grande y Frente Patria Grande, entre otros.

En la coalición oficialista ya se había lanzado Uñac para competir por un nuevo mandato, mientras que, luego, lo hizo el exgobernador Gioja. Se verá si Aranda cuenta con la espalda suficiente para constituir una línea interna y anotarse para el máximo cargo provincial. Con el nuevo sistema electoral, los votos de los candidatos de un mismo frente se acumulan.

Firmas en Unidos por San Juan

Desde las 18, los presidentes de los partidos políticos y referentes de agrupaciones comenzaron ayer a firmar el acta constitutiva del frente Unidos por San Juan, ex Juntos por el Cambio, en el búnker del diputado nacional Marcelo Orrego. Entre los que desfilaron por la sede de avenida Central estuvieron (desde la derecha en la foto) Gustavo Fernández, de Dignidad Ciudadana; Gustavo Usín, de Actuar; Enzo Cornejo, del Pro, y Sergio Vallejos, de Evolución Liberal, entre otros. Hoy anotarán la alianza en el Tribunal Electoral Provincial.

Frente de Izquierda

El Frente de Izquierda y Trabajadores (FIT) realizará hoy a las 9 una conferencia de prensa en Las Heras y Libertador. La coalición llevará una sola lista de gobernador.

PLAZOS

Hoy a las 24 cierra el plazo de presentación de alianzas ante el Tribunal Electoral Provincial. Son cuatro las coaliciones que están en carrera: SJxT, UxSJ, Desarrollo y Libertad y el FIT.