Cuando todo el arco político sanjuanino ya le ponía la firma a que el máximo tribunal del país no iba a expedirse sobre la constitucionalidad de la candidatura del gobernador Sergio Uñac, los jueces sorprendieron y resolvieron la cautelar, a 4 días de la convocatoria hecha por el Poder Ejecutivo provincial para votar. Las Corte Suprema decidió suspender “la convocatoria a elección de gobernador y vicegobernador de la Provincia de San Juan del próximo 14 de mayo hasta tanto se dicte un pronunciamiento definitivo”, como dice el texto de la resolución conocida hoy en la tarde. En varios frentes aseguran que con este texto, deben celebrarse el domingo los comicios municipales. En el Gobierno aclaran: la potestad del llamado a elecciones aún es del Poder Ejecutivo provincial.

En materia legal, todos los cañones están apuntados al Tribunal Electoral provincial, el que por estas horas debate los alcances del fallo nacional. Con las boletas ya impresas, las urnas en poder del Correo Argentino y las autoridades ya designadas, una alta fuente de la Justicia provincial opinó que la contienda para cargos municipales debería hacerse de igual forma, aunque admitió que todavía hay muchas más preguntas que respuestas.

Si bien el fallo menciona solamente los cargos de gobernador y vicegobernador, en las sedes de los candidatos a primer mandatario no entendían cómo hacer operativa la decisión de los jueces, ya que la boleta se entrega completa y no hay tiempo material de volverlas a imprimir sin la categoría máxima. Otros imaginaban que a la hora del conteo, no había que tener en cuenta los candidatos a gobernador y sí el resto. Es decir, hay tantas preguntas como candidatos, bromeaban en uno de los frentes. En el Tribunal Electoral confirmaron que las urnas ya están entregadas, que las autoridades ya se designaron y que volver atrás sería casi una catástrofe operativa.