Esta mañana, el interventor de la Obra Social Provincia, Miguel Grecco, aseguró que la cobertura de Docente de Apoyo a la Inclusión (DAI) le corresponde al Ministerio de Educación y no al ámbito de la Salud. Esto, después de que familias de 56 menores lograron una medida cautelar de la Justicia para que la OSP dé cobertura plena y así sus hijos cuenten con la asistencia para ir a la escuela. Ante estas declaraciones, la secretaria de Educación de la provincia, Ana Sánchez, dialogó con el programa Demasiada Información, de radio Sarmiento, y aseguró que, "estamos trabajando para que Educación se haga cargo de los DAI".

"La Ley de Educación Nacional y la Ley de Educación Provincial prevén el principio de la integración. Esto significa que cualquier persona en edad escolar con discapacidad debe acceder a la educación. Lo tiene que hacer de diferente manera. Desde Salud pública y privada (porque están los centros de educación) se determina qué alumnos necesitan DAI y esos docentes trabajan con acuerdos realizados con cada institución. Sin embargo, si la DAI no asiste o si se enferma, el estudiante deja de asistir. Entonces, hablamos con los papás y determinamos que el derecho de la eduación que tienen estos estudiantes por ahí se ve cercenado por diversos motivos", comenzó explicando Sánchez.

Y continuó: "Por eso, pensamos que el apoyo debe estar en el interior de la escuela. Y la escuela tiene que tener las herramientas para hacerse cargo de la situación. Nosotros estamos trabajando para conseguir desde Educación al docente de apoyo. Hay que tener en cuenta que esto se hace con el subsidio del Ministerio de Desarrollo Humano, no se trata de un sueldo completo, como sí pagan las obras sociales privadas o prepagas. Para eso, hemos hecho un relevamiento para ver todos los expedientes subsidios de Desarrollo Humano y hemos ido asignando DAI hasta que se nos ha agotado el listado. Tenemos ahora cerca de 400, pero nos están faltando. Esto, para estudiantes que no tienen cobertura social o que pertenecen a Obra Social Provincia, que es la que no lo cubre".

Ante la consulta de si desde el Ministerio de Educación conocen por qué la Obra Social Provincia es la única que no cubre el servicio, Sánchez indicó que, "yo, por qué la obra social no lo cubre no le puedo decir. Pero sí le puedo decir que, estamos estamos trabajando para que Educación se haga cargo del apoyo necesario. Estamos trabajando para poder fortalecer estos equipos en el interior de las escuelas. Estamos trabajando desde Educación y nos hemos sentado con Salud y Desarrollo Humano, tratando de articular, para formar equipos interdisciplinarios con docentes tutores que nos ayuden a trabajar dentro de la escuela".