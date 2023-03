Mientras los docentes autoconvocados definían continuar este viernes sin asistir a sus lugares de trabajo, fuentes del Ministerio de Hacienda recordaban la postura que quedó plasmada en el acuerdo paritario que se cerró el lunes: día trabajado, día pagado. En ese marco, desde la cartera contable hicieron una estimación de la pérdida real que tendrá cada maestro por una falta injustificada. Así, indicaron que hay docentes que dejarán de percibir unos 5 mil pesos por día, mientras que hay otros en los que la cifra llegará a casi 13 mil pesos. ¿Por qué la diferencia? Por el cargo variable que ocupa cada uno, ya que hay beneficios como el radio y la antigüedad que tienen un peso clave en el recibo de sueldo. El descuento, de aplicarse, impactará con el sueldo de marzo, el que se liquidará a fin de mes. A su vez, el cierre de planillas se produce cerca del 20 de cada mes, por lo que hasta esa fecha se podrían acumular descuentos. Luego, la baja se pasa al mes siguiente.

La postura de día trabajado, día pagado, quedó reflejada en el acta paritaria que los gremios firmaron con las autoridades de Educación y de Hacienda. En el escrito se aclaró que, de no hacerlo implicaría incurrir en perjuicio fiscal. Esto es, realizar una liquidación y que las arcas del Estado se vean disminuidas, por un servicio que no fue prestado. El año pasado el Gobierno prometió que descontaría también y no se hizo, ahora en el Gobierno se plantaron en que es la última oferta y que el descuento se hará.

Los valores estimados de descuento surgen por el incremento de sueldo que la provincia cerró con los docentes y con el resto de sus trabajadores. Esto es, un 71,1 por ciento de suba en tramos: 41,1 por ciento a partir de marzo, 10 por ciento en septiembre, más un 20 por ciento en noviembre, con una instancia de revisión en julio para realizar una análisis del avance de la inflación, ya que el Estado se comprometió a mantener los sueldo un 5 por ciento por arriba del Índice de Precios al Consumidor que publica el Indec.

Así, desde Hacienda indicaron que aquel maestro de grado, con jornada simple, que pertenece a la educación primaria y tiene cero años de antigüedad y de radio 1, percibirá un descuento de 4.977 pesos por una inasistencia injustificada. En el caso del mismo maestro, pero con 25 años de antigüedad, la quita llegará a 6.740 pesos. Si el docente que no se presenta a trabajar por acatar el paro es un maestro de educación primaria con jornada completa, sin antigüedad y radio 1, el descuento alcanzará los 6.963 pesos. Además, para aquel director de primera categoría con 10 años de antigüedad y radio 1, la suma llega a 9.062 pesos; mientras que para el maestro de grado, jornada completa, de educación primaria y con 25 años de antigüedad y radio 1, la suma alcanza casi los 13.000 pesos por día no trabajado e injustificado.

Al hablar sobre el acuerdo salarial, las fuentes consultadas indicaron que "se trata del esfuerzo más alto que puede hacer la provincia para con sus trabajadores", porque "no hay margen para más", ya que, es un hecho que la recaudación nacional no se verá incrementada en un 41,1 por ciento en marzo, tal cual cerró la negociación. En esa línea, recordaron que será necesario realizar una redistribución del gasto público, mientras que la obra pública se verá impactada en aquellas "que aún no se iniciaron".

Acatamiento

Según los datos que aportó la ministra Cecilia Trincado, el miércoles se presentó “un 20% en Inicial, un 10% en Primario, un 13% en Especial, 53% en Secundario, 85% en Agrotécnico y 54% en Técnico”.

Maestros

20 Son los miles de docentes que trabajan en el Estado. En la negociación salarial que se realiza todos los años participan los gremios UDAP, UDA y AMET.

> Pirámide salarial docente

La paritaria que el Ejecutivo cerró con sus trabajadores en 2022, que alcanzó un 100 por ciento de aumento, y la que alcanzó este año, con el 41,1 por ciento a marzo, impactaron fuerte en la pirámide salarial docente. Según los datos oficiales, casi la mitad de los maestros (el 45 por ciento), tiene un sueldo que va entre los 130.000 y los 279.999 pesos, mientras que el 25 por ciento del total, esto es, casi unas 5 mil personas, perciben una remuneración que va entre los 280.000 y los 479.999 pesos. Luego, hay un sector más reducido que comprende a 1.540 personas, que cobran entre 480.000 y 579.999 pesos, y otro grupo, un poco superior, de 1.708 docentes, que cuentan con haberes que superan los 580 mil pesos. Incluso, hay algunos que van más allá de los 680 mil pesos. Estos valores son brutos, es decir, sin los descuentos obligatorios por ley.

Un punto clave que la provincia mantuvo este año es el Salario Neto Docente Provincial Garantizado, el que es un 30 por ciento más que el valor que define Nación para el salario mínimo docente. Dicho haber llegará a los 137.991,12 pesos con la liquidación de marzo, mientras que, en mayo, aumentará un 8 por ciento, por lo que llegará a los 147.386,4 pesos. Cuando en julio Nación aplique otro aumento del 8 por ciento, la cifra llegará a los 156.781,59 pesos.