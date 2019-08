Control. Desde el RIM 22, el Comando Electoral coordinará las distintas tareas que deben llevar a cabo las fuerzas de seguridad en las elecciones.



El jefe del Comando Electoral, el coronel del RIM 22, José Carlos Hilgert, y el secretario Electoral del Juzgado Federal Nº1, Edgardo Benítez, dieron el jueves detalles sobre el operativo de seguridad que se desplegará hoy en las PASO. Este último explicó cómo se realizará el escrutinio provisorio con la incorporación de la empresa Smartmatic, proceso que podrá ser controlado por un fiscal de cada uno de los partidos, en el que se encontrará personal del Ejército dentro de los establecimientos. El funcionario judicial a su vez confirmó que los agentes de las fuerzas Armadas y de seguridad podrán votar en las escuelas en las que estén realizando sus tareas. En total serán 1.235 personas, de las cuales, 404 son del Ejército, 168 de Gendarmería, 36 de la Policía Federal y 626 de la provincial, y una de Seguridad Aeroportuaria. Se trata de una reducción de 232 efectivos con respecto a los que trabajaron en los comicios de 2017.

La innovación en el escrutinio provisorio se dará en 143 escuelas de las 213 habilitadas. En ellas habrá un representante capacitado de Smartmatic que escaneará el telegrama firmado por las autoridades de mesa. Así, la información se enviará a Buenos Aires desde los establecimientos. El objetivo es lograr que los datos estén disponibles lo más rápido posible. El proceso de registro puede ser presenciado por fiscales de las distintas fuerzas. Para esto, desde Nación enviaron unas pulseras, pero como no alcanzaron, Benítez comunicó que hicieron un listado con las personas seleccionadas por los partidos para fiscalizar. Con respecto a las 70 escuelas que no tienen conectividad, los representantes del Correo deberán llevar las actas a algunos de los once centros de transmisión. De allí se enviará el informe a Buenos Aires. Luego todos los telegramas serán llevados a la Justicia Electoral para que el martes a las 18 comiencen con el escrutinio definitivo.

Por otro lado, los uniformados provinciales que estén trabajando en una escuela distinta a la que debe votar, serán inscriptos en una de las mesas del colegio en la que esté ejerciendo su tarea. En el caso de los que vengan de otros lugares será igual, con la diferencia que podrán sufragar únicamente por la fórmula presidencial. Estos últimos votos serán identificados con unos sobres caratulados como "voto comando" y no serán escrutados por las autoridades de mesa sino por el personal de la Justicia Electoral. De esa manera se evita que se difunda la identidad del elector y se controla que sólo hayan sufragado por la categoría correspondiente. Para garantizar esto, los 94 sobres (correspondientes a efectivos de provincias foráneas) serán los últimos en ser contabilizados, explicó el secretario Electoral.