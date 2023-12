Luego de la frase del Presidente Milei "no hay plata", muchos gobernadores e intendentes tomaron la decisión de realizar ajustes y ahorrar de alguna manera. En este caso, el intendente de Rivadavia, Sergio Miodosky, sostuvo que en su municipio achicó la planta política y además aunó alquileres para poder "tener recursos para obras".

En diálogo con el programa A Todo o Nada, que se emite por Radio Sarmiento, dijo que "son tiempos difíciles" y que la primera medida fue reducir la planta política. "Venía de tener 47 en la gestión de Ana María López, quedaron 18 con Fabián Martín y ahora tenemos 14", destacó.

Explicó que si bien viene de un "organigrama bastante escueto" lograron unificar direcciones como Turismo, cultura y deporte; Empleo, capacitación y juventud y Prevención y comunal. "No hay coordinador de gabinete y no hay secretario privado. Decidí no otorgar esos cargos", indicó.

Asimismo, aseveró que han reducido los celulares y los alquileres. "De dos alquileres, hicimos uno, por ejemplo el Consejo Deliberante y la comúnmente llamada Casa Blanca, que es donde funcionaba la Secretaría de Gobierno. Por eso aunamos alquileres y redistribuimos oficinas como el Juzgado de Faltas", expresó y agregó que con esas medidas ahorrará por mes $1.000.000.

Finalmente, aseguró que "tenemos garantizado el pago de aguinaldo, pero debemos ver el salario" de los empleados municipales.

Lo que se viene en el gobierno de Orrego

"No va a haber miramientos políticos y se va a trabajar por y para la gente".

"Debemos darle las herramientas para que pueda gobernar. Como cuando nosotros eramos oposicion, siempre permitimos gobernar".

"Acá todos debemos aportar porque si al gobernador le va bien, nos va bien a todos".

"A los funcionarios de la oposición los vi con ánimos de trabajo y vocación de servicio. Hay que hacer los acuerdos necesarios para que se pueda gobernar".

"Hay que dejar los egos de lado porque son tiempos difíciles porque el dinero no alcanza".