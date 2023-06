Pasaron poco más de 4 horas para que el gobernador Sergio Uñac se expresara sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, ahora sí, cierra una novela que comenzó hace tiempo y en donde le impedirá ser candidato a gobernador de San Juan.

Eligió hacerlo con una carta, que publicó en sus redes sociales y donde no ahorró críticas para el máximo tribunal que hizo lugar a una presentación de la oposición sanjuanina.

Volvió a referirse a una "mala comedia de enredos" a todo el proceso que terminó en este desenlace que, puertas adentro de Casa de Gobierno, era la posibilidad más firme, a pesar que alguna luz de esperanza todavía alimentaban: "Culmina con un final que todos podíamos preverla Corte Suprema avasallando cualquier rasgo de federalismo y violando la autonomía de San Juan", indicó.

Uñac también cuestionó, como lo hizo con causas que lllegaron a los estrados locales, la tan mentada "judicialización de la política", en esa idea que las cosas de la política las resuelve la política.

Luego y entendiendo de los tiempos políticos-electorales, es que el sanjuanino le pidió al Tribunal Electoral Provincial que "fije rápidamente una fecha de elecciones". Es que el propio Uñac sabiendo de esta posibilidad y la idea de despegarla todo lo posible de la PASO nacionales previstas para el 13 de agosto, es que entiende que debe dispararse del nuevo calendario electoral.

DIARIO DE CUYO ya adelantó que una de las fechas que se maneja es la del 2 de julio. Es decir, darle tiempo a las fuerzas políticas para reordenar la campaña y, en el caso del uñaquismo, definir la nueva fórmula, que ya no tendrá a Sergio Uñac.

EL COMUNICADO

CORTE SUPREMO A LA AUTONOMÍA DE NUESTRO PUEBLO

La misma Corte Suprema que canceló parcialmente los comicios en San Juan a horas del comienzo de la veda electoral, ahora resuelve finalmente que no puedo ser candidato a gobernador de mi Provincia. La mala comedia de enredos que empezó el 9 de mayo y sumó idas, vueltas, marchas y contramarchas, culmina con un final que todos podíamos prever: la Corte Suprema avasallando cualquier rasgo de federalismo y violando la autonomía de San Juan.

Como ya lo he dicho, sostengo y sostendré mi respeto a las instituciones del Poder Judicial. Acataré lo que la Justicia dispone. Aunque no comparta, en lo absoluto, una decisión que refleja, de la peor manera posible, la judicialización de la política. En ese mismo marco de respeto a las instituciones, ayer le solicité a la Corte que, luego de casi un mes sin pronunciarse, se expidiese en forma inmediata sobre la situación de fondo asociada a la inoportuna y lamentable suspensión de los comicios. Debo reconocer que, al menos en eso, pudieron escucharnos. Aunque más no fuera para ratificar la cancelación de cualquier tipo de esperanza albergada por nuestro pueblo de poder ejercer democrática, constitucional y autónomamente su derecho a elegir un candidato.

En su fallo la corte reconoce que el Tribunal Electoral de San Juan hizo una interpretación textual, y que, aunque no hubiera una prohibición en nuestra constitución provincial para mi candidatura toman el criterio en base a la Constitución Nacional para la inhabilitación, soslayando la autonomía provincial. No voy a ser cómplice del manoseo de estas elecciones. Por eso quiero dar vuelta esta página y solicitar al Tribunal Electoral de la Provincia que fije rápidamente nueva fecha de elecciones para definir, sin condicionamientos y sin nuevas intromisiones, a los representantes del gobierno de nuestra Provincia por los próximos cuatro años. Lo ratifico: pueden judicializar la política y evitar que se elija democráticamente a un candidato.

Pero lo que no vamos a permitir de ninguna manera es que destruyan un proyecto que hizo a San Juan crecer y que fue elegido y ratificado por los sanjuaninos y sanjuaninas el último 14 de mayo. Voy a seguir trabajando por San Juan como lo vengo haciendo desde hace más de 20 años, porque esa es mi vocación, voy a seguir apostando por una justicia que sea justa, y por una política que definitivamente esté al servicio de la gente. Es lo que las sanjuaninas y los sanjuaninos nos merecemos.