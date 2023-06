En el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento, Marcelo Orrego confirmó que ni él ni Fabián Martín, candidato a gobernador y vice respectivamente, se postularán para los cargos legislativos nacionales porque están enfocados en la elección provincial del 2 de julio, en la que aseguró que van a ganar. De esa manera, abrió el juego a otros protagonistas. Además, habló de "amistad" con los máximos referentes del Pro y precandidatos a presidente, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, por lo que evitó jugarse a favor de uno de ellos si no puede pegar la boleta de aspirantes locales con ambos.

- ¿Definió si pegará la lista de candidatos nacionales con Horacio Rodríguez Larreta, con el que se ve más cercano?

- Tengo un gran respeto por Horacio y por Patricia (Bullrich). Estoy convencido de que uno de los dos va a ser presidente. Es importante que San Juan tenga un gobernador de la misma pinta nacional porque, si no, será muy difícil. Tengo una amistad con los dos y eso va a hacer que podamos conseguir muchas cosas.

- Entonces, ¿le gustaría pegar la boleta con los dos?

- Sería bueno pegar el voto con el de Horacio (Larreta) y Patricia (Bullrich); no sé si pasará. Lo que sí está claro es que voy a apoyar a cualquiera de los dos que gane, porque JxC va a triunfar en la Nación.

- El fallo de la Corte que obligó al cambio entre Sergio Uñac y Rubén Uñac, ¿lo favoreció? ¿Tiene más chances con este último?

- No lo sé. Eso será una cuestión de resolución el 2 de julio. Sí creo que ellos tienen un proceso de más de 20 años. Gioja y Uñac. Si la gente cree que vive bien y esto tiene que continuar, votarán a la continuidad de este proyecto. Si la gente quiere un cambio, estoy convencido que el cambio somos nosotros.

- Viene señalando que sus ejes de campaña son seguridad, educación y salud...

- Cuando hablo de despertar San Juan, hablo de despertar la agricultura, la producción, el turismo, el deporte y las energías alternativas. Algunas de esas cosas están bien hechas y se puedan mejorar, pero hay cuestiones que no funcionan bien. Entre ellas están la educación, la salud y la seguridad.

- ¿Cuál es su plan en educación, cómo la mejoraría?

- Mejorando los salarios, las estructuras edilicias y los programas, actualizándolos. Tratando de que haya más gabinetes psicopedagógicos.

- El Gobierno sostiene que ha invertido mucho en infraestructura y renovación de escuelas...

- El Gobierno ha invertido en otras cosas, pero no en educación y, menos, en estructuras edilicias.

- Cuando habla de mejorar el sueldo de los docentes, ¿cómo lo piensa hacer?

- Gobernar es administrar prioridades. Veremos cómo lo hacemos.

- En materia salarial, el Gobierno ha realizado ofertas a los docentes que están por encima de la inflación. Además, aseguran que el aumento fue de los mejores acuerdos del país...

- El Gobierno también dice que tenemos un 2,9 por ciento de desocupación. Ni Alemania tiene esos valores.

- Pero esos son datos oficiales que aporta el Indec...

- Los datos los producen en la provincia y se los mandan al Indec. Está bien que el Gobierno lo diga, pero sabemos que no es así. Yo no confío en los números del Indec. Si no reconocemos los problemas, no los podemos resolver. Argentina tiene un enorme problema de desocupación y San Juan no es una isla como nos hacen creer.

- ¿Y cómo lo va a solucionar?

- Trataremos de motorizar al sector público y, por supuesto, al sector privado para generar las condiciones, como lo han hecho otras provincias.

- ¿Y en seguridad?

- Tenemos que tener más policías en la calle, más islas de monitoreo para prevenir los delitos. Vamos a trabajar para que la Policía tenga más tecnología. Estoy de acuerdo con el uso de las pistolas taser y las voy a aplicar. También hay que trabajar en la emergencia carcelaria. En el Penal no entra un alfiler más. Además, aquellos que están en la cárcel tienen que trabajar.

- ¿Cómo sería eso?

- Si todos nosotros tenemos que trabajar para mantenernos, por qué ellos no. La idea es que ayuden a la sociedad y generen proyectos. El trabajo genera una mente sana y dignidad. No es lo mismo alguien en ocio a que esté trabajando.

- ¿Qué proyectos tiene para enfrentar la crisis hídrica y la sequía?

- Trabajar en un plan integral del manejo del agua, fortalecer las 18 juntas de riego y mejorar los 5.000 kilómetros de canales que tenemos, primarios y secundarios, donde se pierde mucha agua.

- ¿Habla de impermeabilizarlos?

- Hace tres años presenté en el Congreso un proyecto para tener recursos del Fondo Nacional para Emergencias Hídricas y Desastres Agropecuarios y así tener aportes para obras de infraestructura, como canales y pozos. Además, esto da el beneficio de eximir de algunos impuestos, sobre todo en materia de energía. También, la exención de algunas alícuotas de derecho a la exportación, generar un fondo en el caso de que se pierda la cosecha para que el productor tenga la oportunidad de seguir pagando el sueldo a los trabajadores...

- Pero la ley no salió...

- No. En la provincia vamos a trabajar en todo lo que es el plan integral del manejo del agua, que parte de las regalías mineras vayan a recomponer los canales, hoy parte de eso va a rentas generales. Lo que queremos hacer es asignar fondos específicos. El tema del agua tiene que ser una prioridad. No nos queda otra, creo que es hasta una necesidad.

- En minería, ¿qué puntos específicos planea aplicar en su gestión?

- Hay dos cuestiones. La primera tiene que ver con la macroeconomía, que es fundamental porque no tenemos estabilidad cambiaria, tenemos un cepo, no se cumple con las normativas y, en definitiva, muchos están esperando que mejore. Lo que está claro es que el Gobierno nacional no le da certeza a la minería. Nosotros somos una provincia minera, pero escuchar al presidente decir hay que aprobar la Ley de Humedales, te querés agarrar la cabeza porque es una señal muy mala para el mercado.

- Mencionó lo macro. ¿Cómo va a actuar en la provincia?

- El ministro de Minería debe ser un fiel intérprete de lo que le pasa al sector.

- ¿No lo es actualmente?

- Cuando uno habla con la gente del sector, hacen notar que no se sienten comprendidos.

- Hubo un sondeo que se dio a conocer en Diario de Cuyo, en el que el oficialismo supera por seis puntos a la oposición...

- Yo tengo otros datos distintos, que nos dicen que estamos ganando la elección claramente.

- ¿Cree que van a poder captar el voto de los indecisos?

- No lo sé. Fue mucha la gente que votó en blanco, un 6 por ciento. No sé si vamos a poder captar a esa gente.