El gobernador Sergio Uñac tomó la decisión de ir contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación si lo inhabilita para competir por un nuevo periodo al frente de la provincia. Según confirmaron tanto el mandatario como desde su entorno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana son los tribunales a los que deberá solicitar que estudien su caso, ya que entienden que, con la suspensión de las elecciones para la categoría de gobernador y vice, la Corte Suprema ha dañado sus derechos como ciudadano y que, también, ha producido un perjuicio a los sanjuaninos porque se tendrán que realizar otros comicios, con un gasto que deberá ser afrontado por la provincia. Sobre los derechos vulnerados hacia su persona, en el círculo de Uñac apuntaron a que, al frenarse la elección, el máximo tribunal del país afectó su derecho de defensa porque no le corrió traslado de la demanda, por lo que no pudo exponer su punto de vista sobre el asunto. Dicho impedimento va en contra de lo que indican tratados internacionales con rango constitucional que establecen el derecho de defensa en juicio y el derecho que tiene un ciudadano de elegir y ser elegido. Además, la Corte tampoco hizo parte a la subagrupación a la que pertenece, Vamos San Juan, la que también se vio afectada porque se cuestionó la participación de uno de sus candidatos.

Sobre la decisión de pelear el conflicto si la Corte Suprema resuelve en su contra, Uñac indicó que "estoy ajustado a derecho y me asisten las razones", por lo que "voy a llegar hasta las últimas consecuencias". Además, reafirmó que "el daño está producido y no sólo a mí, sino que también a los sanjuaninos porque hay un gasto que afrontar para llevar adelante otra elección". Si bien se trata de una decisión tomada, el mandatario fue claro al explicar que, "inevitablemente, hay que esperar a la resolución de la Corte Suprema" y ver si, finalmente, lo habilita o no. Dicha resolución está a la espera, sin fecha (ver claves).

El pacto de San José establece la garantía de toda persona de ser oída en proceso judicial.

Desde el círculo íntimo de Uñac indicaron que la medida a presentar será ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica. Se trata del máximo órgano judicial, cuyos fallos deben ser aplicados en 20 países, uno de los cuales es Argentina. Si la Corte Interamericana determina que se violó un derecho, dispone en su sentencia que el mismo se aplique y que se repare el daño ocasionado, además de que puede fijar una indemnización. Otro paso a seguir es una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, Estados Unidos. Este órgano tiene un rol equiparable al de un Ministerio Público en un proceso penal. Esto es, puede analizar una causa y, si determina que se ha violado un derecho humano, puede promover una acción ante la Corte Interamericana.

Uñac indicó que habrá que esperar qué definición toma la Corte sobre su candidatura.

Entre los derechos violados por la Corte Suprema figuran, según sus allegados, el no haber hecho parte a Uñac del conflicto que inició una subagrupación. Incluso, el máximo tribunal no lo notificó de la suspensión de las elecciones, por lo que "se afectó el ejercicio de sus derechos políticos y sus derechos humanos fundamentarles", indicaron las fuentes. Sucede que cuestionaron la candidatura de Uñac, la que había sido oficializada por el Tribunal Electoral Provincial. Así, "se violaron derechos constitucionales y también derechos establecidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y pactos internacionales", los que tienen rango constitucional, explicaron.

Claves

Fallo de la Corte

El martes 9 de mayo, a cinco días de la elección, la Corte Suprema suspendió los comicios para las categorías gobernador y vice. Hizo lugar a una medida cautelar por la candidatura de Uñac.

Elecciones

Tras le decisión de la Corte, el Tribunal Electoral decidió realizar la elección sin los cargos a gobernador y vice. Pese a la situación, el espacio de Uñac se impuso en la mayoría de las comunas.

Respuesta

La provincia, a través de Fiscalía de Estado, respondió a la Corte de Justicia al mantener la postura que la Constitución Provincial habilita a Sergio Uñac a presentarse como candidato a gobernador.

Traslado

Tras la respuesta de la provincia, la Corte Suprema le corrió traslado a la Procuración General de la Nación, la que deberá emitir una opinión sobre la candidatura de Uñac, la que no es vinculante.

Plazos

Se espera que la Procuración General de la Nación emita una opinión en los próximos días. Con ese documento, la Corte Suprema estará en condiciones de definir sobre la situación de Uñac.

Elecciones

Con una resolución de la Corte Suprema, a favor o en contra del Gobernador, el Ejecutivo deberá definir una nueva fecha para que los sanjuaninos elijan gobernador y vicegobernador.