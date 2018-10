Sin fueros

Promotor turístico

En la Feria de Patrimonio Inmaterial, el intendente calingastino Jorge Castañeda entregó platos típicos con una profunda explicación sobre los ingredientes. Algunos dijeron que lo hizo tan bien que se recibió de promotor.







En la réplica de El Villicum

El stand de San Juan en la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires recibió la visita del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, y del ministro de Turismo, Gustavo Santos. Los funcionarios quedaron fascinados con la réplica del autódromo El Villicum en formato scalextric, al punto que se jugaron una carrerita.







Instrucciones sobre barriletes

En el campeonato provincial de barriletes en Angaco, el intendente José Castro quiso darle una mano y algunas instrucciones a un concursante, pero el viento le jugó una mala pasada y el volantín se enredó. El participante agradeció el gesto, pero dicen que se fue preocupado por el futuro de su barrilete.





- Incómodo



Mientras explicaba el funcionamiento del programa Mis Primeros Mil Días en el acto por el primer aniversario, el gobernador Sergio Uñac tomó la libreta que registra el seguimiento del crecimiento de los bebés y niños y notó que era gigante. Frente a las dimensiones del cuaderno, bromeó con que se trataba de una libreta muy cómoda para llevar y trató de guardarla en los bolsillos de su saco, cosa que no pudo. El gesto provocó la risa de los presentes y desde Salud Pública se sumaron a la humorada al asegurar que el cuaderno es tan grande para que las madres sepan siempre dónde está la libreta del programa.



- Vino



En Casa de Gobierno, el diputado nacional Walberto Allende fue sorprendido en un pasillo con una botella de vino blanco entre sus manos. Rápido de reflejos y a las risas, el legislador aclaró que se trataba de un regalo que llevaba para sus pares en el Congreso de la Nación para que degustaran un buen vino sanjuanino.



- Alcaidía



El viernes, la Corte de Justicia inauguró la nueva alcaidía de Tribunales y en la recorrida, un camarista penal bromeó con algunos periodistas al decirle que tuvieran cuidado de no caer algún día en una celda. Los reporteros, rápidos de reflejos, le retrucaron que los jueces no están exentos de esa posibilidad.