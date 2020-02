Sigue a la moda

En el acto de arribo de los primeros componentes del Radio Telescopio, el secretario de Ciencia y Tecnología, Julio Del Bono, se fue preparado para afrontar el sol calingastino. Llevó un "piluso", que según comentaron los presentes, reflejó que el secretario está a la moda.

Desborde de energía

La ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, estuvo ayer pintando la sede de Amas de Casa. Los testigos comentaron que la funcionaria desbordaba de energía a tal punto que pintó a gran velocidad las paredes del lugar. Además, no quiso irse hasta que todo quedara listo.

- Interrumpido

El secretario general de AMET, Daniel Quiroga, estuvo participando de la primera reunión paritaria la semana pasada. El encuentro se había hecho tan largo que apenas salió un minuto para ir al baño los periodistas lo abordaron para que les contara si había existido una propuesta por parte del Gobierno.

- Reclamo

En la presentación del balance que dio la Corte de Justicia, el presidente Guillermo De Sanctis, aseguró que buscará robarse "el modelo de traslado del micrófono que tienen en Casa de Gobierno". El inédito reclamo produjo la risa de los presentes.

- Cabezón

En un acto en Casa de Gobierno y frente a las autoridades locales, el gobernador Sergio Uñac sorprendió a los presentes al llamar "cabezón" a un diputado. Se trata de Mario Romero, de Calingasta, quien no pudo contener ponerse colorado ante la afirmación. Entre risas, Uñac se justificó diciendo que "es que no podemos no verte Mario".

- Quejosos

En los pasillos de Tribunales se rumorea que, a pensar del traslado al flamante Anexo Mitre del Poder Judicial, hay algunos magistrados que apenas llegaron se quejaron de las nuevas instalaciones. Al parecer, el problema vendría por supuestos ruidos de ascensores y aires acondicionados.

- Anticipación

En el ambiente de la Unión Cívica Radical ya se están preparando para una acalorada interna. Entre risas aseguran que no se quieren quedar atrás por el protagonismo que se está llevando el PJ, el bloquismo y el PRO.