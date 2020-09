Jardinero especializado

En la puesta en marcha de un plan de forestación para Ullum, el intendente Leopoldo Soler sorprendió con sus dotes de jardinería. Es que el jefe comunal no dudó en tomar una pala para plantar el primer ejemplar en el lanzamiento del programa. Además, no fue el único, ya que también instruyó a los concejales a que lo acompañaran en la faena, por lo que los ediles tuvieron que seguir las instrucciones del jefe comunal, según indicaron allegados. Si bien Soler demostró conocer sobre la materia, no lo hizo con el atuendo adecuado. Al parecer, eso no fue inconveniente.

- Adelantado

En el acto de puesta en funciones del nuevo subjefe de la Policía, un error de protocolo generó risas en la sala Cerdera de Casa de Gobierno. Es que, cuando le acercaron el escrito de designación de Néstor Marcelo Álvarez, el Gobernador le entregó la resolución inmediatamente al funcionario, por lo que, cuando el locutor oficial hizo el anuncio respectivo, el acto ya se había concretado. Ante ese apuro, Uñac preguntó: "¿Y ahora qué hacemos?", lo que despertó carcajadas entre los presentes.

- Atento

En la conferencia en la que se confirmó la inyección de más fondos nacionales para la obra pública local, el Gobernador estuvo muy atento con la parte técnica cuanto le tocó hablar al ministro Ortiz Andino. Es que el funcionario empezó a tirar definiciones sin tener el micrófono encendido, por lo que Uñac le tuvo que acotar que lo prendiera. La frase quedó registrada en el audio oficial.

- Atareados

Cuentan en el Poder Judicial que los jueces Daniel Guillén, Juan Bautista Bueno y Benedicto Correa andan a mil para poner medianamente al día la Sala II de la Cámara Penal. El tribunal quedó vacío luego de que renunciaran Ernesto Kerman, Juan Carlos Peluc y José Vega, quienes, además, lo sumergieron en un atraso en cuanto a la resolución de causas.