Mostrando capacidad

El intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, hizo jueguito con la pelota y se llevó aplausos. Dicen que busca mostrarse para que lo tengan en cuenta.

Emoción partidaria

La dirigente y secretaria de Ciencia y Técnica, Marita Benavente, no pudo ocultar su emoción ni las lágrimas, luego de oír los discursos a favor de Cristina.

- Defensa



La renuncia de Juan Pablo Ortega a su cargo en el Poder Judicial parece que no cayó bien en su abogado Nasser Uzair. Fuentes calificadas indicaron que ya no lo defenderá en la causa por presunto tráfico de influencias.



- Comisión



Tras las primeras reuniones en Diputados para definir un nuevo sistema electoral, los legisladores oficialistas se quejaban de sus pares de la oposición, Nancy Picón y Marcela Quiroga. Indicaron que en las reuniones no hablan y no hacen ningún aporte sobre el proyecto Sistema de Participación Ampliada y Democrática (Sipad). Sin embargo, fuentes opositoras indicaron que las legisladoras de JxC están recabando todos los detalles de la futura norma para, después, llevar adelante la judicialización.



- Seguridad



En la visita de Horacio Rodríguez Larreta a la sede de JxC, el funcionario santaluceño Emilio Achem hizo las tareas de seguridad, ya que evitó que militantes y periodistas ingresaran por el mismo lugar que lo hizo el jefe de Gobierno porteño. El presidente del Concejo Deliberante de Rivadavia, Juan Cruz Córdoba, advirtió el rol y le lanzó una serie de chicanas.



- Versiones



La ausencia de referentes de la Cruzada Renovadora a la conferencia de prensa que realizó el arco opositor por el nuevo sistema electoral no pasó desapercibida. Incluso, hubo dirigentes que dieron distintos motivos sobre el faltazo de los hermanos Avelín. Algunos dijeron que Alfredo Avelín no estaba en la provincia, mientras que otros indicaron que tenía problemas de salud. Además, hubo quienes expresaron que no estaba participando de actos porque está asimilando la ruptura con el libertario Javier Milei.