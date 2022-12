Para aspirar los votos

En Chimbas, la concejala Daniela Rodríguez se interesó por una aspiradora para emprendedores. Testigos bromearon con que busca captar todos los votos posibles para catapultar el proyecto de su esposo Gramajo.

Con el 23 en el pecho

En una maratón familiar, el diputado de Rivadavia, Sergio Miodowsky, corrió con el número 23. Allegados dijeron que pidió ese número, ya que se siente confiado para competir en 2023, mientras otros dijeron que le falta recorrido.

- Enojo

En los pasillos de Tribunales circuló la versión de que el abogado de un imputado por la megacausa de las expropiaciones mantuvo una reunión en su despacho con un juez penal. No trascendieron los motivos del encuentro, pero surgieron especulaciones, entre las que se encontraban la de una especie de "asistencia letrada encubierta". Al parecer, la situación generó enojo dentro de la estructura del Poder Judicial, aunque, por el momento, no se presentaron pruebas y no pasa de una versión. Algunos indicaron que hay magistrados que deberían cumplir más con lo que indica el Código de Ética del Poder Judicial.

- Comunicados

Luego de que el Partido Demócrata comunicara que no apoyará la candidatura a Gobernador del empresario textil Sergio Vallejos y que le pidiera que devuelva fichas de afiliación, hubo un aluvión de comunicados de otras fuerzas políticas. Fuerza Libertaria informó que ninguno de sus dirigentes se fue a trabajar con Vallejos, mientras que el Partido Libertario indicó que "nunca hemos tenido ninguna clase de contacto con este personaje" y que "persigue intereses personales".

- Gesto

En las elecciones en el Foro de Abogados, en las que se eligieron miembros para el Consejo de la Magistratura y el Jury de Enjuiciamiento, hubo un gesto que no pasó desapercibido en el armado ganador. El rival y candidato suplente al Consejo por la lista Abogacía Independiente (apoyada por profesionales de Juntos por el Cambio), José "Pepe" Becerra, se acercó a saludar a los candidatos victoriosos de Unidos por el Foro (respaldados por la Agrupación de Abogados Justicialistas). El profesional reconoció que, fuera de las diferencias, los une la amistad de la profesión.