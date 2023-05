Probando la conformación de la Cámara

La ministra de Hacienda, Marisa López, diputada proporcional electa, participó de la expo Virtuality que se desarrolló en Buenos Aires, en la que visitantes pudieron ver las bondades de la provincia en realidad virtual. La funcionaria probó uno de los simuladores, por lo que allegados indicaron que estaba estudiando cómo quedó la conformación de Diputados, de la cual será parte. Al parecer, el "test" salió OK, ya que el oficialismo tendrá mayoría.

- Pedido

Durante el escrutinio definitivo, trascendió que un fiscal partidario recibió un pedido por parte de un candidato del oficialismo. El requerimiento apuntó a que preste especial atención a los sufragios que había obtenido el postulante y que estuviera atento en el control de lo que habían cosechado sus rivales, dado que estaba entusiasmado por conseguir un buen resultado. Según contaron, lo insólito es que el contendiente había cosechado tan sólo un voto en la mesa que estaba chequeando el fiscal, mientras que sus contrincantes mostraban desempeños ampliamente superiores. Ante el pedido, el fiscal no pudo menos que reírse.

- Expulsado

Otra de las perlas que arrojó el escrutinio definitivo es que un fiscal de Chimbas fue retirado del recinto porque tuvo una actitud de "choque" durante el control. Según explicaron los testigos, el representante de una de las subagrupaciones tuvo algún entredicho subido de tono con personal del Tribunal Electoral y hasta con una de las autoridades, el fiscal General Eduardo Quattropani. Por la actitud confrontativa, en una tarea de buen clima bajo la supervisión de los fiscales de todas las agrupaciones y las autoridades electorales, Quattropani le pidió a la fuerza policial que lo escoltara fuera de la sede.

- Batacazo

El resultado electoral de Susana Laciar en Capital fue tal que sorprendió a los propios miembros de Cambia San Juan. Incluso, referentes confesaron que, a la hora de armar listas, Laciar sabía que tenía pocas chances y que el objetivo era "sumar votos" para que, a través del sistema Sipad, Rodolfo Colombo ganara la elección. La situación fue a la inversa, ya que el dirigente de Actuar fue el que quedó detrás y sus votos fueron a parar a la cosecha de la diputada nacional triunfadora.

- Justo

"Esquivando balazos" fue la frase que se le escuchó al concejal Mariano Domínguez, de Actuar, luego de que finalizara el conteo oficial. Sucede que el edil estuvo a punto de no ser reelecto en Capital. Su banca casi queda en manos del frente Desarrollo y Libertad, pero los votos que consiguió la alianza no superaron un piso que establece la Carga Orgánica municipal. No sólo eso, sino que también su escaño pudo haber estado en poder del candidato de la lista de su aliado Gonzalo Campos, pero se truncó porque dicho espacio no pasó uno de los filtros que establece el mecanismo de reparto de cargos, contaron las fuentes. Así, Domínguez terminó reelecto, luego de "esquivar los tiros" que venían por su banca.

- Catering

Cuentan que el frente San Juan por Todos y el de Unidos por San Juan hasta compitieron por el catering para atender a sus respectivos fiscales que intervinieron en el escrutinio definitivo. El servicio que prestó el de la principal alianza opositora obtuvo el podio uno de los días. En cambio, testigos aseguraron que, en el de la coalición oficialista, Jorge Oribe, presidente de la Junta Electoral del frente, hizo el café y no le fue tan bien, al punto de que uno de los apoderados que lo probó aseguró, entre risas, que era "agua saborizada con esencia de café" y que se vio a personas descompuestas.