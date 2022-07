Intendente y cantante

En la celebración de la semana de la amistad, el intendente de Rawson, Rubén García, se animó a cantar junto al "Nano" Rodríguez. El folclorista invitó al jefe comunal a subir al escenario, quien no dudó en mostrar sus dotes de artista, al punto de que algunos bromearon con su "canto de sirena" para tratar de atraer aliados políticos de cara a 2023.

Salida complicada

Por la gran cantidad de gente que asistió al acto partidario en la sede del PJ, hubo complicaciones a la hora de salir del lugar. Al intendente de Pocito, Armando Sánchez, se lo vio apretado entre la muchedumbre. Por eso, algunos lanzaron la chica de que se encontraba "como su gestión" en el departamento.

- Silencio



Luego de las críticas que lanzó el concejal Marcelo Cerdera contra la gestión de Juan José Orrego en Santa Lucía, hubo silencio desde la comuna. Lo llamativo fue que no hubo respuesta desde la Intendencia por lo que había manifestado el edil, que apuntó al referente de Juntos por el Cambio por favorecer a trabajadores aliados en el traspaso de contratados a planta permanente y de haber otorgado un aumento bajo a los becarios.



- Bramido



Trascendió en los pasillos de Tribunales que se podría reeditar un antiguo cruce entre el fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, y parte de la Corte de Justicia. Según circuló, tras un accidente de tránsito ocurrido el jueves, el jefe de los fiscales recibió la noticia de que personal del Laboratorio Forense no iba a ir a tomar pruebas en el lugar del hecho. Sobre el episodio, las fuentes cuentan que Quattropani le apuntó a la cúpula del máximo tribunal, que conserva el dominio del Complejo. "Quieren, irracionalmente, trabajar la prueba de los fiscales y, después, no tienen ni idea de cómo administrar el Laboratorio", cuentan que bramaba en su despacho. Justo, la Corte estuvo esta semana en manos de Daniel Olivares Yapur por la feria, con quien el jefe del Ministerio Público ya tuvo un cruce por el Laboratorio.



- Sorpresa



En una cena a beneficio de Fundame se pudo ver a la cúpula de JxC. La imagen llamó la atención de los peronistas presentes, quienes se preguntaron si la oposición se está moviendo para copar espacios o si tradicionalmente asisten a esos eventos.