Sin fueros

Según trascendió, el diputado rawsino Pablo García Nieto, hincha de Boca, no quiso pagar una apuesta que jugó con el periodista Rodolfo Urisa, fanático del Millonario, por el resultado del superclásico. La puja consistía en que el perdedor tenía que dar la vuelta a la plaza de Villa Krause en carretilla. Al parecer, el legislador no quiso exponerse ante los vecinos del departamento, por lo que no asistió al lugar a la hora indicada.

Un equipo de técnicos del Indec llegó por tres días a la provincia para trabajar con el personal del Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas de la provincia. Uno de los funcionarios nacionales tuvo un problema en uno de sus ojos por lo que terminó recurriendo a una clínica local. Al final, se supo que tenía una infección, por lo que no pudo salir en los tres días del hotel donde estuvo alojado.

A algunos políticos les causó gracia la seriedad que mostró el ibarrista Carlos Munisaga en una foto en la que posó con referentes de izquierda. Dijeron irónicamente que no estaba cómodo.



En la visita a un centro infantil en Chimbas, el ministro Walberto Allende no perdió la oportunidad para hacer de maestro. Quiso enseñar matemáticas, hasta que se dio cuenta que los niños sabían un montón y lo terminaron paseando.

El intendente de Santa Lucía, Marcelo Orrego, recibió una dura cargada de parte del presidente del Concejo, Juan Manuel Roca. El jefe comunal, de Boca, pidió un café que fue llevado por Roca, de River, junto a un plato con tres pepas.