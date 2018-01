SIN FUEROS

Destreza en el ping pong

Tras la reunión que mantuvo con funcionarios de la región chilena de Coquimbo, el gobernador Uñac no se pudo contener cuando pasó cerca de unas mesas de ping pong. En un partidito con una joven, lanzó un par de reveses y golpes interesantes, pero sucumbió ante la destreza de la jugadora.

Experto en choris

En la inauguración de las colonias de verano en Angaco, se lo vio al presidente del Concejo Deliberante, Mario Pacheco (al centro), supervisando la enorme parrilla cubierta de choris para los chicos. Dicen en el departamento que es un gran asador y un buen degustador.

Traviesos

Dos chicos que se bañaban en la pileta durante la inauguración de las colonias de verano, en Angaco, estuvieron a punto de lanzarle agua a las autoridades que estaban cerca, entre ellas, el vice Marcelo Lima que se encontraba de reluciente traje. Sin embargo, no se animaron porque un compañerito les advirtió que otros funcionarios ya los estaban mirando de reojo ante la travesura.

A caminar

Los empleados del Centro Cívico contaron que luego del corte de luz que se produjo el martes en toda la provincia, un funcionario, del que no quisieron revelar el nombre, se vio envuelto en una situación incómoda. Como no funcionaban los ascensores, tuvo que bajar por las escaleras desde el quinto piso hasta el subsuelo para buscar su auto. Debido a que su estado físico no es el mejor, los trabajadores dijeron que llegó "con la lengua afuera".

Control

Un funcionario de la Corte de Justicia se sorprendió al ver a un periodista de este medio por los pasillos de Tribunales en plena feria judicial de enero. Entre risas, le preguntó si venía a controlar si estaban trabajando los jueces y fiscales en vacaciones. Es sabido que muchos funcionarios judiciales no van a cumplir sus tareas pero en la feria judicial de julio, cuando en realidad es para ponerse al día sobre despacho atrasado.