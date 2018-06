Sin fueros

¿Fórmula para Rawson?



El intendente de Rawson, Juan Carlos Gioja, y el diputado departamental, Pablo García Nieto, se vieron sorprendidos ante la pregunta del movilero Rodolfo Uriza, de Radio La Gente, si conformarán la dupla para las elecciones. Si bien hubo distanciamiento entre ambos, frente a la consulta se rieron y no negaron un acuerdo. El hecho causó revuelo en el PJ.

- Seguridad



Los que pasaron el viernes por el segundo piso de Tribunales, donde funciona la Corte de Justicia, se vieron sorprendidos porque se instaló una puerta con un sofisticado sistema de seguridad en el ingreso a los despachos de los ministros. En los pasillos del edificio 25 de Mayo se corre la voz entre algunos maliciosos de que fue instalada pero no para controlar el ingreso, sino para intentar que los magistrados de la vieja guardia no salgan antes de tiempo y trabajen más de lo que lo hacen ahora.



- Futbolero



En su visita por San Juan, el embajador de Israel en Argentina, Ilan Sztukman, fue consultado sobre si en su país se hablaba del sanjuanino presidente de la AFA Chiqui Tapia, luego de la suspensión del partido amistoso antes del Mundial. A las risas, el diplomático dijo categóricamente que no, ya que en Israel "el argentino más conocido y del que todos hablan es Messi".



- Veloces



Los ediles opositores en Angaco, que ahora son mayoría en el Concejo Deliberante, están estrictos con el horario. Para la sesión del jueves se fijó un primer llamado a las 9 y una segunda convocatoria a las 9.30. Los concejales que responden al intendente José Castro llegaron a las 9.35 y se enteraron que la sesión había terminado. Los opositores habían tratado y aprobado solamente un proyecto de comunicación, indicaron fuentes calificadas. La situación reveló dos cosas. Por un lado, que había poco trabajo y los ediles, al parecer, querían irse rápido. Y por otro, un escenario riesgoso para el oficialismo, ya que ante un mínimo retraso, los opositores tienen el número suficiente para sesionar y aprobar la ordenanza que quieran.

Como dos niños

En la muestra Prohibido No Tocar, que esta semana visitó Chimbas, se pudo ver al intendente Fabián Gramajo y al secretario de Ciencia y Técnica, Tulio Del Bono, compenetrados con un juego de ciencia. Testigos indicaron que el jefe comunal no tenía ni idea de qué se trataba el juego de física, por lo que tuvo que llamar al ingeniero para que se lo explicara.