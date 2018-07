Sin fueros

Pata dura

En la elección de la reina y virreina de la tercera edad en San Martín, el diputado Rolando Cámpora tuvo que salir a bailar con una de las ganadoras. La dureza en sus movimientos no pasó desapercibida por los testigos, quienes, por lo bajo, lo gastaron por su falta de destreza. Y el que tampoco se salvó de las críticas fue el intendente Cristian Andino.

Militante

En el abrazo simbólico al Hospital Rawson en rechazo al proyecto que legaliza el aborto se la pudo ver a la diputada nacional Graciela Caselles. La legisladora portó el pañuelo celeste y blanco que representa al sector antiabortista. Caselles nunca ocultó su postura. De hecho, a la hora de votar en la Cámara baja lo hizo de manera negativa contra la iniciativa que postula la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14.

- Robado



- "Ahí viene el concejal "robado", señaló el diputado Pablo García Nieto al ver al edil Mauricio Carrizo, exibarrista, durante la inauguración del excamping de Foecyt. La frase del legislador, que perfila para ser candidato del uñaquismo en Rawson, apuntó a los dichos del ibarrista Carlos Munisaga, quien va por la Intendencia y lo había criticado por "andar robando dirigentes", en referencia a Carrizo. Entre bromas, García Nieto decía que se quería hacer creer que el Concejo Deliberante es como un supermercado en el que se puede ir llevando un edil como un producto.



- Demora



Los ministros de la Corte de Justicia Abel Soria Vega, Guillermo De Sanctis y Adriana García Nieto realizaron el lunes la visita de cárcel para revisar la situación judicial de los presos. En esa recorrida se demoraron más de la cuenta y frente al retraso, algunos colaboradores de los tres en el segundo piso de Tribunales se preguntaban entre risas si no se habían quedado encerrados en el Penal. El "alivio" llegó cuando los vieron ingresar a Tribunales.



- Coqueto



La lectura de las ofertas que presentaron las empresas que quieren construir la nueva cárcel le jugó una mala pasada al Gobernador. Como las letras eran muy chicas, reconoció que no las veía y que les faltaban los lentes, por lo que tuvo que acercarse para poder leerlas. Gente de su equipo decía entre risas que no usa anteojos de coqueto.



- Esfuerzo



En la presentación de las cinco ofertas para la construcción del nuevo Penal, las empresas presentaron carpetas que resultaron gigantes por la complejidad de la obra. El que lo sufrió fue el director de Arquitectura, Marcelo Yornet, quien fue el encargado de abrir los llamados sobres. Cargado con un cutter, el funcionario tuvo que hacer mucho esfuerzo para romper y desarmar las carpetas para llegar a la documentación, ya que estaban embaladas por papeles y cartones. La tarea fue tan ardua que Yornet terminó cansado y transpirado.



- Descargo



El ministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino, era uno de los tantos que estaba enojado con el resultado de Argentina en el Mundial, al punto que se descargó gritando los goles de Uruguay contra Portugal.