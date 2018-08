Sin fueros

>>Encuentro sorpresivo

A pesar de estar en veredas políticas distintas, el gobernador Uñac y el diputado nacional por Cambiemos, Eduardo Cáceres, se dieron un afectuoso saludo cuando se encontraron en la reunión regional de intendentes. Allegados indicaron que hubo chicanas que despertaron la risa de ambos. Los dirigentes además comparten su pasión por el fútbol y Boca Juniors.

Diputado tempranero

En la fiesta del Molino Viejo de Huaco, en Jáchal, el diputado nacional Walberto Allende hizo gala de su puntualidad, al punto que ni siquiera estaban las principales autoridades, como el intendente Miguel Vega. Al notar su presencia, algunos presentes y funcionarios jachalleros decidieron llevarlo a una recorrida por el histórico molino.

Celular



En medio de su discurso de bienvenida ante una treintena de intendentes de Cuyo, el jefe comunal de la Capital, Franco Aranda, tuvo una llamada inesperada a su celular. El sonido se escuchó a través de los parlantes y el intendente tuvo que pedir disculpas. "Siempre hay alguien que llama en un momento inoportuno", dijo por el micrófono.





Ayuda



El locutor oficial de Gobierno, Walter Lima, tuvo un imprevisto que decidió contar en las redes sociales. Tras un acto, el trabajador se quedó encerrado en un baño que no tenía picaporte por lo que comenzó a pedir ayuda de manera desesperada. Tras varios intentos y minutos de espera, la salvación llegó con una frase del otro lado que le dijo "ahí te abro". Cuando finalmente se abrió la puerta, para su sorpresa, del otro lado estaba el gobernador Sergio Uñac. Según trascendió, ambos se fundieron en un abrazo tras el hecho.





Humor



En su visita a la provincia y ante las repreguntas periodísticas, el senador Miguel Pichetto reclamó que lo dejaran terminar. Pero ahí nomás calmó su ánimo al explicar en broma que suele despertarse todos los días de muy mal humor, situación que le dura "hasta el mediodía". Y aclaró que en San Juan se encontraba a gusto y que además quedaban pocos minutos para llegar a las 12.





Vacío



Fuentes calificadas dijeron que el presidente del Foro de Abogados, Marcelo Arancibia, pidió audiencias en la Corte de Justicia y la Fiscalía General para poder asistir el viernes con el presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Miguel Piedecasas, pero no tuvo éxito. Según señalaron, el clima en el Poder Judicial no es el mejor con el abogado, a quien le reprochan su destrato con miembros del máximo tribunal. Piedecasas sí saludó al gobernador Uñac, pero en esa audiencia Arancibia no asistió.