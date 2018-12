Soler a full

Tras pegar el portazo del basualdismo, el intendente de Ullum, Leopoldo Soler, no perdió el tiempo y ya empezó a mostrarse junto a funcionarios de Uñac para tratar de repetir mandato. Incluso comenzó a exhibir su indumentaria partidaria. No la tendrá fácil, ya que el PJ está unido en estos comicios.

- Viento



En el acto de conmemoración del aniversario 70 de la Declaración de los Derechos Humanos, el gobernador Sergio Uñac subió al escenario para decir unas palabras. El mandatario tenía el saco desprendido y había mucho viento, por lo que tuvo que abrochárselo al explicar, entre risas, que: "Me voy a prender el saco porque si no me voy a volar". Y luego agregó "ayer Zonda y hoy viento Sur. Acá el clima es así", tratando de excusarse frente a funcionarios nacionales.



- Visita



El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, quería ir a la presentación de un espectáculo de danza el jueves por la noche en el Teatro del Bicentenario. Pero el vuelo en el que venía se retrasó y no logró llegar a la función. Sin embargo, Avruj tuvo revancha el viernes al mediodía con una visita guiada por el Teatro. El alfil macrista había llegado el jueves para firmar el Plan Nacional de Derechos Humanos.



- Ayuda



En la visita del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el diputado Eduardo Cáceres se vio sorprendido cuando el funcionario le solicitó que sostuviera las imágenes que muestran el avance del aeropuerto. El legislador hizo la tarea sin problemas, aunque estuvo varios minutos con las figuras en sus manos.