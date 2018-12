Sin fueros

Afectuoso saludo

En una recorrida por S. Lucía junto a Marcelo Orrego, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se detuvo a saludar a una vecina. Cuando lo reconoció, la mujer no dudó en darle un fuerte abrazo al funcionario.

Fiesta navideña

La directora del Hospital Rawson, Beatriz Salanitro, y su par de Planificación, Armando Rosales, fueron el centro de atención en el festejo de fin de año en el nosocomio. Los dos se animaron a dar unos pasos de baile.

- Comida

A pesar de haber estado solo unos minutos en Santa Lucía, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, fue agasajado por el intendente Orrego con una picada de fiambres. El recibimiento incluyó un jamón de regalo, que el funcionario macrista no quiso olvidarse en ningún momento.



- Larguero

En la apertura de sobres de licitación por el dique El Tambolar, el titular del EPSE Víctor Dona fue el primero en hacer uso de la palabra. Al iniciar su alocución, el caucetero dijo que sería lo más breve posible, pero no pudo con su genio y se extendió más de la cuenta. El episodio valió para que el gobernador Uñac se lo reclamara, lo que despertó la risa de los presentes.



- Pagador

En la inauguración del nuevo edificio para el Registro Civil y la Subsecretaría de Trabajo, el intendente Franco Aranda de Capital calificó al ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, de "pagador". Lo hizo al indicar que el funcionario uñaquista si bien no participó en la ejecución de la obra, si tuvo a cargo los desembolso de los recursos para concretarlo. Por la frase, los demás funcionarios indicaron que ahora comenzarán a llamar a Gattoni así, situación que no le pareció para nada gracioso al titular de la cartera de Hacienda.