sin fueros

Selfie veraniega

El ministro de Desarrollo Humano, Armando Sánchez, junto a su equipo participó de las colonias de verano en la que asisten más de 17 mil chicos. En un momento de distensión el funcionario decidió retratar la escena y junto a su equipo se sacó una selfie.



Probando equipos

El intendente de San Martín, Cristian Andino, participó en la inauguración de consultorios del hospital Stella Molina y junto a la reina del distrito decidió probar unas bicicletas fijas. Allegados indicaron que se mostró muy cansado por el esfuerzo.

- Vacaciones

Después de dos semanas de descanso, los funcionarios que se fueron de la provincia en busca de relax volvieron con no muchas ganas de retomar, indicaron desde Casa de Gobierno. El problema es que saben que se vendrán unos días bastante agitados, no sólo en lo político, por el cierre de los frentes que es el día jueves, sino también en materia institucional a causa de las arduas tareas que deberán enfrentar los ministros.



- Disfraz

El intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, disfrutó del inicio de las colonias en el distrito y aprovechó la época para disfrazarse de Rey Mago. La idea maravilló a los niños y niñas presentes ya que pudieron sacarse fotos con él, además de recibir algún que otro regalo. Según indicaron allegados, algunos de los menores no lo reconocieron como tal porque su disfraz no era muy bueno.





- Sede

Luego de la primera semana de trabajo en el nuevo edificio del Tribunal Electoral, ubicado en Hipólito Yrigoyen (ex San Miguel) antes de Libertador, los integrantes esperan con ansias la llegada del mobiliario de oficinas. Al parecer las nuevas instalaciones estarían un "poco vacías" y no contarían con los muebles necesarios para que los agentes puedan acomodarse correctamente en el edificio.



- Salida

En el acto de asunción de las electas nuevas autoridades de Damsu, la obra social de la UNSJ, la presidente del Consejo Directivo decidió ausentarse para no tener que enfrentarse cara a cara con la Junta Electoral con la que está enemistada. Por eso optó por salir por la puerta trasera y se aseguró, con personal interno, de no permitir el ingreso a las instalaciones de las personas electas.