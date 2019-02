sin fueros

En busca del tesoro

Mientras el intendente de Valle Fértil, Omar "Mengueche" Ortiz, recorría las instalaciones del camping municipal recuperado, bromeaba sobre la búsqueda de un tesoro para las arcas de la comuna.

- Decepción



Cuentan que cuando "Lucho" Salcedo Garay salió a anotarse por la intendencia de Rivadavia por el frente Todos, sus amigos en broma comenzaron a repartirse diferentes cargos. El problema se desató cuando desde la coalición que lidera Sergio Uñac le bajaron el pulgar y el referente kirchnerista elegido fue Ruperto "Peto" Godoy. Tras la noticia, los compañeros de "Lucho" se lamentaban y remarcaban entre risas el hecho de haberse distanciado de "Peto" justo cuando ya tenían asignados algunos puestos, como el cuidado del Jardín de los Poetas y la administración del Parque Faunístico.



- Propuesta



En una estación de servicio rawsina se dio la semana pasada un encuentro entre viejos rivales. Por un lado estaba el exgobernador y actual diputado nacional, José Luis Gioja, y allegados y por el otro, algunos referentes del ibarrismo. El "Flaco" los habría invitado a que se sumaran y apoyaran a la candidatura de Rubén García, luego de que Carlos Munisaga decidiera no competir en la interna. Pero los ibarristas rechazaron la oferta. Es que muchos de ellos aún no pueden olvidar la pelea que tuvo el exgobernador con Mauricio Ibarra y el destrato que este sufrió cuando estuvo al frente de la comuna, contaron algunos protagonistas.



- Pedido



En el acto de despedida de los expedicionarios que realizarán el Cruce de los Andes, que se realizó en la plaza seca del Centro Cívico, estuvieron presente muchos funcionarios y se dieron varias conversaciones privadas. Una de ellas fue la que tuvo el intendente de la Capital, Franco Aranda, con el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni. Fuentes allegadas dijeron que el jefe comunal le habría pedido dinero para obras al candidato a vicegobernador y a pesar de su fama de tacaño, el compañero de lista de Uñac habría dicho que lo iba a analizar.



- Preparado



El subsecretario de Información Pública, Osvaldo Lima, fue uno de los expedicionarios que se anotó para el Cruce de los Andes. Si bien estaba lookeado para encarar el desafío y cargaba con diferentes elementos, algunos bromistas aseguraban que no iba a durar mucho arriba del caballo.