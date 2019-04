Regalo para Pascuas

El ministro de Minería, Alberto Hensel, se reunió con alumnas de Cochagual, Sarmiento, y les entregó los diplomas por el Taller Móvil de Introducción a la Joyería. Cuando las jóvenes le mostraron sus obras, el funcionario se interesó en unos dijes. Algunos bromistas comentaban que eran para él, pero en realidad el destino de las joyas eran para su esposa.

Haciendo buena letra

El ganador de las PASO del Frente Todos en Rivadavia, Marcelo Delgado, debe salir a conquistar los votos del sector de Raúl Alonso y del "Peto" Godoy para poder recuperar el departamento. Es por esto que comenzó un trabajo de "seducción", tal cual se vio en un acto político en dicho distrito, en el que fue el encargado de servirles agua a sus acalorados exrivales.

- Aturdidos



En la plaza seca del Centro Cívico se realizó una feria por la llegada de las Pascuas. Resulta que el animador tenía el volumen del micrófono tan alto, que tanto las personas que pasaban por el lugar como las que atendían los stands salían aturdidas y ni siquiera podían hablar entre ellas.



- Informal



En el acto de entrega de certificados de ascensos de la Policía, el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, llegó no muy vestido para la ocasión. Es que llevaba una campera informal y al percatarse de que todos estaban de trajes, pidió que le acercaran el saco que se había olvidado en el auto.



- Enemistados



Si bien la radical Delia Pappano sacó unos 2.366 votos en las PASO del Frente Con Vos, en el peronismo de Rivadavia comenzaron a tentarla para captar esas adhesiones con el ánimo de darle una dura batalla al intendente basualdista Fabián Martín. Es que entre la radical y el actual jefe comunal no ha habido ningún tipo de contacto para que la histórica dirigente se sume al trabajo del basualdista.



- Misterio



La ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, indicó en rueda de prensa que ya están trabajando en la próxima Fiesta Nacional del Sol. La funcionaria dijo que el tema central será presentado el mes que viene y, aunque fuentes calificadas apuntaron que el tema ya está definido, la ministra no quiso largar prenda y anticipó que están trabajando entre dos opciones.



- Críticas



En la apertura de sesiones del Concejo Deliberante de Ullum, el intendente Leopoldo Soler no perdió la oportunidad de lanzar criticas a sus opositores. El jefe comunal remarcó que el Tribunal de Cuentas aprobó los balances municipales, palabras destinadas hacia la edil Daniela Salinas, quien lo había cuestionado por los manejos de los recursos municipales.