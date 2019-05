Sin fueros

Mala puntería

El ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, estuvo de visita en el club Peñarol y se animó a patear algunos penales. Pese a todo el empeño que le puso, dejó bastante que desear. Es que de los tres penales que tiró sólo logró meter uno, mientras que otro lo tiró lejos del arco y el último se lo atajaron. Inclusive dijeron que el arquero se dejó hacer el gol.

Confundido de deporte

En la inauguración de la cancha de césped sintético del club Richet y Zapata, Uñac probó sus habilidades con el palo y la bocha. Cuando agarró el stick, todos se rieron porque lo tomó al revés, a lo que le dijeron que no se trataba de hockey sobre patines, deporte que practica uno de sus hijos. Varios bromearon también sobre su poca destreza.

- Sorpresa

Llamó la atención tanto en el giojismo como en el sector de Pablo García Nieto el evento que realizó Carlos Munisaga para el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi. El encuentro se llevó a cabo en la Casa de Chile y el cónsul de ese país, Mario Schiavone, y el vice cónsul de Italia, Santiago Del Torchio, hablaron para residentes trasandinos y vecinos de la Capital. La movida del diputado, que estuvo a punto de competir en Rawson, provocó sorpresa debido a las buenas migas que viene cosechando con figuras del Frente Todos.

-Dieta

Martín Turcumán, el candidato a Gobernador del Frente San Juan Primero, luce con varios kilos menos en los últimos días y dijo que es por el ajetreo electoral, porque no come a horario y duerme menos de la habitual por los viajes a los departamentos del interior. "Para adelgazar no hay mejor dieta que una campaña", sostuvo con picardía.

- Mano de pintura

Ya están circulando los panfletos con las caras de los candidatos para este 2 de junio y hubo dos rostros que llamaron la atención de gran parte de los militantes. Se trata de Lucio González, postulante por Santa Lucía, y Andrés Chanampa, que va como diputado por Chimbas. Es que no tenían ni una arruga, sus rostros brillaban como si los hubiesen barnizado y hasta se decía que recibieron una mano de pintura con Photoshop.

-Aclaración

En la última reunión del Consejo Superior de la UNSJ, el decano de Exactas, Rodolfo Bloch, tuvo que volver a explicar su descargo sobre una vieja denuncia que le inició la expresidente de DAMSU, Zulma Corso. Cuando comenzó a aclarar el informe, sus compañeros le repetían que ya lo había explicado en diciembre, a lo que Bloch apeló a una célebre frase de Mirta Legrand y dijo: "Es que el público se renueva", lo que produjo la risa de todos.