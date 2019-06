Sin fueros

Para el broche final

En la inauguración del Centro Ambiental Anchipurac, el secretario de Ambiente, Raúl Tello, colaboró únicamente con la colocación de la piedra basal. Los testigos dijeron a las risas que ni se acercó cuando los trabajadores hicieron el pozo y la mezcla.



Sirviente de lujo

En la conmemoración por los 60 años de la Biblioteca Mariano Moreno, el diputado Pablo García Nieto compartió un agasajo con miembros de la institución. Las damas presentes lo halagaron por como las atendió, ya que sirvió jugo y masitas.

- Enemistados



Los miembros de la Cruzada Renovadora y del Socialismo lograron formar parte del mismo frente que acompaña a Roberto Lavagna y a Juan Manuel Urtubey. Sin embargo, mantienen una relación tensa, al parecer, de hace unos años y ese vínculo conflictivo llamó la atención de otros integrantes de la alianza, al punto de que un operador de otro partido tuvo que trabajar como intermediario entre los dos para que exista una comunicación fluida.



- Invitación



Ante la indefinición de Marcelo Orrego de jugar o no con Cambiemos para las elecciones nacionales, dicen que uno de los integrantes de dicho frente lo invitó a que se sumara con una broma. Para persuadirlo, utilizó una graciosa metáfora: "subite a este barco que vas a tener un camarote muy cómodo. Eso sí, se puede tratar del Titanic". El comentario sirvió para relajar las duras negociaciones.



- Preocupados



Integrantes del justicialismo estaban preocupados por la hora en la que iban a recibir el nombre del frente nacional que integrarán para las elecciones. Es que en las primeras horas del viernes debían presentar todos los papeles y algunos temían que alguien se quedara dormido y no llegara a tiempo a la Secretaría Electoral. En el plazo límite, los apoderados llegaron bien temprano.



- Felices



Luego de terminar con todos los trámites para sellar su alianza, Mary Garrido y Gloria Cimino no podían contener la felicidad y se sacaron una selfie en las escaleras de la Secretaría Electoral. Es que ambas, con sus respectivos partidos, replicarán en la provincia el acuerdo histórico al que llegó la izquierda con el Frente de Izquierda y de los Trabajadores.