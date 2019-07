Dejó su marca

El director de la Juventud, Gastón Berenguer, no se perdió la chance de dejar su marca en el bastón de mando que usará el próximo presidente de la Nación. Un bromista preguntó entre amigos qué iba a hacer el miembro de la JP si el bastón sigue en manos de Macri, lo que provocó las risas del grupo.

Los protectores

En su visita a San Juan, Cristina pasó por el Hotel Del Bono Park y en el ingreso casi se tropieza con un escalón cuando miraba y saludaba a los militantes. Pero como fue advertida por un empleado del hotel y la sostuvo el Gobernador, se salvó de caerse frente a sus seguidores.

- Chino



En la apertura de sobres de la licitación para la construcción de la base del radiotelescopio en Calingasta, hubo una videoconferencia con profesionales chinos que se realizó en el Rectorado y con traductora. Cuando terminaron de hablar los especialistas orientales, tomó la palabra el decano de Exactas, Rodolfo Bloch, quien antes de comenzar con su exposición preguntó: "¿lo digo en chino o en sanjuanino?". El comentario provocó la risa de todos.



- Vinos



En su paso por San Juan, el precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, habló con empresarios locales y dijo que en su provincia hacían buenos vinos, pero no tanto como los sanjuaninos. También nombró algunas marcas, lo que provocó la reacción del titular de la Coviar, Ángel Leotta, quien le dijo, entre risas, que no pasara el chivo.





- Olvidadizo



Desde la organización local del Frente de Todos habían organizado para el miércoles una caminata de los precandidatos a diputado nacional en Ullum. La actividad iba a ser llamativa, teniendo en cuenta las diferencias entre el intendente Soler y el diputado Gioja, que encabeza la lista. Pero la misma se suspendió sorpresivamente debido a que el jefe comunal dijo que se olvidó su celular y no pudo coordinar la movida. No obstante, hubo un acto en el PJ ullunero, al que tampoco fue Soler.



- Parrilli



En la visita de Cristina, representantes del kirchnerismo se encargaron de controlar algunos ingresos al Estadio Aldo Cantoni. El desorden fue tal, que el acceso para los periodistas se vio demorado y desorganizado. Y lo mismo vivieron algunos funcionarios e, inclusive, precandidatos peronistas que disputan la elección. Mientras ese grupo esperaba, encima salió Oscar Parrilli, exjefe del servicio de inteligencia argentino, para señalar que "por esta puerta no entra nadie".