Selfie y a correr

Luego del sorteo y quedar en la primera ubicación de largada para la carrera del Turismo Carretera, el sanjuanino Della Motta se sacó una selfie con Sergio Uñac y el secretario de Deporte, Jorge Chica. Algunos de los seguidores del automovilista bromearon con que esperaban que la foto no fuera mufa para la competencia de hoy.

Con personajes infantiles

Marcelo Orrego organizó el festejo del Día del Niño y aprovechó para sacarse una foto con todos los personajes infantiles. Fuentes allegadas al intendente dijeron que se mostró muy entusiasmado por la presencia de las figuras de los dibujos animados, al punto de que jugó con algunas de ellas, sobre todo, con las más añejas, como Mickey.

- Fanático



El ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, tuvo una semana con mucho trabajo por el tema de la coparticipación, por lo que se lo notaba agotado. Sin embargo, fuentes allegadas comentaron que, a pesar del cansancio, lo que lo llevó a que terminara la semana en buen estado fue el triunfo de River en la Copa Libertadores.



- Cafecito



El diputado nacional Walberto Allende se sumó a una mesa de café entre periodistas y la movida le salió cara. Es que luego se incorporó el gobernador Uñac, quien fue a saludar al legislador, y otros reporteros, por lo que tuvo que pagar toda la ronda. "Eso me pasa por ser negro", dicen que aseguró Allende tras vaciar la billetera.



- Emocionado



En la entrega del título Honoris Causa a Tulio Del Bono se proyectaron imágenes de su juventud y un video de un discurso suyo en una de sus asunciones como rector. El despliegue provocó que al funcionario provincial se le llenaran los ojos de lágrimas, por lo que Uñac, que estaba sentado al lado, le dio unas palmaditas en la pierna para contenerlo.



- Molestos



Dos funcionarios del Gobierno provincial no podían ocultar su sorpresa sobre los intentos de Energía San Juan para trabar judicialmente la entrega de los equipos que alimentan de energía los aparatos que utilizan las personas electrodependientes en caso de cortes de luz. Es más, hasta se mostraron molestos dado que la compañía iba a recibir una compensación de un fondo provincial, por lo que el suministro de los equipos UPS no le significa un costo. Estos aparatos son de vital importancia, ya que ante un apagón le dan energía a los artefactos que necesitan los electrodependientes para vivir.