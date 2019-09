Sin fueros

Origen bloquista

En una charla con emprendedores, Eduardo Cabello, titular de la CGT, y el bloquista Luis Rueda compartieron sus experiencias. En un momento, el sindicalista y peronista contó que su padre era bloquista y cantonista. Ante ese comentario, el presidente de la Convención del partido de la estrella se sonrió y dijo que "al final todos provienen del bloquismo", lo que produjo la risa de todos los presentes.

- Chicato



En la reunión partidaria de los integrantes del Frente de Todos, el gobernador Sergio Uñac quiso leer un documento que se encontraba dentro de un folio. Cuando comenzó reconoció que no veía "un pedo", lo que provocó la carcajada de todos. Ante esa situación, José Luis Gioja le ofreció sus anteojos, pero el pocitano le contestó a las risas que "todavía no los necesito". Luego sacó la hoja del folio y pudo leer el texto correctamente.



- Rosa



En la última sesión de Diputados, Pablo García Nieto estaba hablando sobre el proyecto de cannabis medicinal. Y en un momento de su discurso dijo: "como se refirió la diputada Marcela Rosa Monti anteriormente...", a lo que la legisladora le contestó entre risas que "no me llamo Rosa".



- Contradicción



En la oposición se mostraron molestos por la forma en que se trató en la Cámara de Diputados el tema del préstamo que pidió la provincia por la deuda de Energía San Juan. Dijeron que era un tema sensible, aunque después votaron a favor y el proyecto fue aprobado por unanimidad.



- Asado



En Argoliva estuvieron representantes de la empresa que tiene a cargo la concesión del matadero, quienes le mostraron al ministro Díaz Cano la etiqueta de la primera faena. Por eso, el funcionario los conminó a realizar un asado.