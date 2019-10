Bailarina feliz

En un taller destinado a las mujeres, la diputada nacional Graciela Caselles demostró su habilidad para el baile. Los testigos no paraban de comentar sobre su cara de felicidad al tratar de seguir la coreografía.

Todo un peluquero

Dicen que Marcelo Orrego tomó algunos cursos de peluquería y en un festejo por la primavera se animó a colorear el pelo de los chicos. Con algunos tuvo éxito, pero hubo otros que no salieron tan conformes.

- Aliento



El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en su visita a San Juan estuvo con los radicales locales y los alentó para que sigan trabajando. Es más, les comentó que él perdió cuatro veces antes de llegar a su puesto, a lo que sus correligionarios, entre risas, le respondieron que han perdido muchísimas más veces en la provincia.



- Intermediarios



El diputado nacional, Walberto Allende, y el exsenador, Ruperto Godoy, hicieron de nexo con un grupo de periodistas para entrevistar al ex embajador Jorge Argüello. La charla se dio en una situación particular, ya que entre el posible canciller, si Fernández es electo, y los reporteros había una reja de por medio.



- Sorpresa



Para el intendente Julián Gil no hay puntos intermedios. De apoyar a Cambiemos pasó a estar en el escenario durante la visita de Alberto Fernández a la provincia. Muchos peronistas lo miraban de reojo y no ocultaban su malestar ante su presencia.