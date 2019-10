Sin fueros

Un scrum ante gigantes

El secretario de Deportes, Jorge Chica, bromeó con los jugadores de handball de Polonia. El funcionario quiso hacer una especie de scrum con los polacos pero ni siquiera los movió. Es más, se vio tan pequeño ante la altura de los europeos que se comió un sin fin de gastadas.

- Muñequera

Una vez que se supo que la lesión de su mano izquierda no era grave, el diputado Pablo García Nieto recibió gastadas por la muñequera que estuvo usando durante su participación en el Jurado de Enjuiciamiento. Ante algunos periodistas, el legislador comentó que tuvo un accidente mientras andaba en bicicleta, cuando se llevó por delante un pozo y se cayó estrepitosamente.

- Payasada

No sólo Ernesto Kerman se bajó del concurso para cubrir dos cargos en la Corte sino que también lo hicieron Amado Melián y Edgardo Vicente. Y a ellos se sumaron los faltazos que pegaron Daniel López y Roberto Carlos Olivera, quienes no asistieron a las entrevistas pautadas para el viernes. Esta situación generó cierto malestar en Tribunales y hasta algunos actores judiciales no dudaron en calificar tales decisiones como "una payasada".

- Ansioso

El ex ministro de la Corte, Adolfo Caballero, llegó el lunes a las 8 a Tribunales para prestar declaración testimonial. A lo largo de su espera, dicen que se molestó con el personal del juzgado porque no lo llamaban. Sin embargo, le mostraron que la citación era a las 9. Así, durante esa hora el antiguo miembro del máximo tribunal quedó expuesto a los flashes y notas con los distintos medios que estaban presentes.