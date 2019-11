Pan para el asado

En la visita a Valle Fértil, una mujer se le acercó al Gobernador y le regaló un pan casero. Colaboradores de Uñac confirmaron que se le dibujó una sonrisa de oreja a oreja porque cuando recibió el presente le dijo que ya estaba pensando en cómo lo iba a disfrutar en un asado del domingo.

¿Gran lanzador?

En la activación del proyecto Hualilán, el ministro de Minería, Alberto Hensel, recibió un boomerang a modo de agradecimiento por parte de los trabajadores. Dicen que el funcionario amagó con lanzarlo, pero varios de los presentes, sensatamente, lo disuadieron de mandarse tal show.

- Demora



El planteo de recusación que hizo el abogado Dávila Saffe contra el juez interino Ortega lleva más de 15 días sin resolución en la Sala II de la Cámara Penal. En los pasillos de Tribunales se comenta que no habrá ninguna novedad de los camaristas hasta que asuma el titular del Juzgado que está cubriendo Ortega, por lo que el planteo quedará en abstracto y así se evitarán el hecho de resolver el tema.



-Bilingüe



El diputado García Nieto habló sobre la carrera que se hará en la provincia el próximo año y la pronunció en inglés: Southamerican Race Rally 2020. Ante esa muestra de bilingüismo, el presidente de la Cámara, Marcelo Lima, le pidió que lo repita, a lo que el legislador le respondió con la famosa frase de Carlos Tevez: "Is very difficult".



- Error



Durante la última sesión en Diputados, Leonardo Gioja cometió un error al decir que los nominados para seis cargos judiciales eran tres abogados y tres que no lo eran. Ante el silencio de sus colegas se corrigió y explicó que quiso decir tres miembros del Poder Judicial y tres litigantes, ya que para competir por uno de esos puestos sí o sí deben ser abogados.



-Malestar



En los pasillos de Tribunales dicen que hay malestar en la Corte de Justicia luego de que se adelantara el día de la entrega de diplomas a las autoridades electas. Según circula, habría sido por un pedido de un medio de comunicación.



-Calor



El acto del PJ del lunes se realizó en el salón cerrado del partido y era tal el calor que los presentes agradecían que el aire funcionara correctamente.