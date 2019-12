Sin fueros

Compra solidaria

El ministro de Desarrollo Humano, Fabián Aballay, y la vice de la UNSJ, Mónica Coca, se encontraron fomentando y haciendo compras en la Feria de Ramos Generales. Estaban tan contentos con los precios que hasta posaron para la foto.



Un pata dura

Los miembros del programa Adulto Mayor invitaron al titular de la OSP, Daniel Gimeno, a ser parte de los festejos anuales con un baile de zumba. El funcionario se excusó, pero allegados indicaron que lo hizo porque es pata dura para la danza.

- Cúpula



La última edición del festejo de fin de año de la Justicia tuvo una particularidad. Si bien el evento es generado por las autoridades de ese poder del Estado, fue la primera vez que los integrantes de la Corte de Justicia y el Fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, estuvieron juntos. Es que históricamente hubo un distanciamiento entre la antigua conformación del máximo tribunal con el titular del Ministerio Público Fiscal. Con la renovación en la Corte ahora hay clima de convivencia.



- Silencio



Luego de que saliera a la luz que el Concejo Deliberante de Angaco aprobara un aumento del sueldo del 50 por ciento para los miembros del cuerpo y el intendente, los funcionarios comunales se llamaron al silencio y decidieron no atender los llamados de la prensa. Fuentes calificadas indicaron que temen hablar de más y confirmar otra movida polémica.



- Vacaciones



Tras un largo año cargado de actividades y de elecciones, ya hay varios funcionarios que piensan tomarse vacaciones. Algunos ministros que vienen de la primera gestión respiraron aliviados cuando Uñac les dio el OK. Los que no tendrán esa suerte son aquellos que ocupan nuevos puestos, por más que hayan venido desarrollando tareas.



- Molestia



En Producción y Trabajo sigue llamando la atención la rápida "borocotización" que tuvo el diputado sanmartiniano Miguel Sánchez, quien apenas asumió se unió a otro bloque en la Legislatura.