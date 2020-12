sin fueros

Sensibilizado

Allegados al intendente de San Martín, Cristian Andino, indicaron con sorna que desde que se afilió al PJ está más sensible. Incluso, destacaron con ironía que, al recorrer una plaza en construcción, se mostró muy interesado en el jardín, al punto que dicen que lo comparó con el florecer de las ideologías de Perón y Evita.

- Presencia

En el bloquismo daban por descontado que la vice que iba acompañar a Luis Rueda era Laura Adámoli, viuda de Leopoldo "Polo" Bravo, tras un acuerdo entre ambos. Sin embargo, fuentes partidarias revelaron que hay otras mujeres que quieren ese puesto. Se trata de María Elena Castán, quien supo estar cerca de Graciela Caselles, y la concejal Sandra Quiroga, de 25 de Mayo. El puesto se confirmará con la votación de los representantes del Comité Central y el OK de Rueda.

- Apuro

En el acto de inauguración de las oficinas del Registro Civil en Ullum, el intendente Leopoldo Soler reveló que había llegado a un acuerdo con el exministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, para ceder un inmueble para la repartición. Según dijo el jefe comunal, no quería que se iniciara la construcción de un inmueble porque "iba a ver pasar la obra como las carreras de bicicleta", haciendo referencia que no vería nada de los trabajos, ya que seguro demorarían tiempo y él ya no estaría en el Ejecutivo municipal. La frase despertó la risa de los presentes, incluido el gobernador Sergio Uñac.