Sin fueros

Amiga de la tecnología

En una visita por Sarmiento, la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, salió al rescate del intendente Mario Martín. El jefe comunal intentó usar un nuevo código para celulares y la funcionaria le explicó cómo hacerlo.

Debilidad por los perros

El intendente de Rawson, Rubén García, demostró ser un amante de los perros. Es que en plena vista a talleres culturales, el jefe comunal no pudo evitar contener a un canino que se acercó a saludarlo.

- Reconocimiento

En la reunión de Gabinete del pasado martes, el gobernador Sergio Uñac se tomó un momento para reconocer el trabajo de la ministra de Hacienda, Marisa López. Según trascendió, el mandatario se mostró satisfecho por el rápido acuerdo salarial al que se llegó con los docentes y los gremios estatales. La funcionaria fue aplaudida por sus pares.

- Relación

En un encuentro con la prensa, previo al lanzamiento del sistema acusatorio, el juez Matías Parrón reconoció que no es amigo de los medios. El magistrado indicó que le gusta tener un perfil bajo porque "como verán no soy muy alto de estatura", indicó serio. La frase despertó la risa no sólo de los periodistas sino también de los otros jueces que lo acompañaban.