SIN FUEROS

Devolución complicada

El intendente de Iglesia, Jorge Espejo, inauguró la liga departamental y, en un jueguito previo, algunos ayudantes trataron de tirarle una pared. Sin embargo, bromistas dijeron que el jefe comunal les devolvió un ladrillo, en alusión a su rústica habilidad futbolística.

Saludos afectuosos

El intendente de Albardón, Jorge Palmero, la senadora Cristina López y el diputado Juan Carlos Abarca rompieron la formalidad y saludaron efusivamente a las autoridades municipales de Motril, España, con quienes festejaron otro aniversario de un acta de hermanamiento.

- Rere

Sin dejar ocular una sonrisa, un intendente peronista de un departamento turístico contó que algunos vecinos le vienen pidiendo que se vuelva a presentar para conducir el municipio, pese a que va por su segundo mandato y, constitucionalmente, no puede repetir. Además, el jefe comunal contó que hay otros pares que están en su misma situación y que tienen ganas de seguir. No obstante, reconoció que el mecanismo que habilitaría una rere es complicado, dado que se tiene que convocar a una reforma constitucional y que no sería bien visto por la sociedad tal iniciativa que el beneficio que tendría sería para un grupo de políticos.

- Prepotente

Cuentan que un médico de guardia del Hospital Marcial Quiroga se negó a internar al empresario Carlos Cassab, denunciado por un delito sexual, pese a que existía una orden judicial. La prepotencia del profesional escaló a tal punto que le llegó a decir a la fiscal de la causa, Valentina Bucciarelli, que "no era nadie". Frente a esa actitud, testigos contaron que arribaron fiscales de Flagrancia y de Delitos Especiales y arrestaron al médico por desobedecer una orden judicial. Una vez arriba del patrullero, autoridades del hospital, y el involucrado, explicaron que se trató de un malentendido y todo se solucionó.

- Fanático

En la recorrida por el nuevo estadio de UPCN, el gobernador Sergio Uñac se mostró fascinado con los colores elegidos para las butacas. Es que son azules y amarillas, como los colores del club Xeneize del que es fanático. Así , dijo que el gremial está destinado a ser campeón de vóley, aunque algunos que lo escucharon apuntaron que no será así cuando se enfrente a un equipo que lleve los colores de River.