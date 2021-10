sin fueros

Listo para iniciar la carrera

El jefe comunal de Valle Fértil, Omar Ortiz, hizo gala de sus dotes de ciclista. Al verlo sobre el rodado, allegados indicaron entre risas que el dirigente se está preparando para perseguir un cargo en 2023, ya que no puede repetir en el puesto de intendente.

- Reclamo

En el acto principal por el día de la lealtad peronista, el secretario general de la CGT, Eduardo Cabello, lanzó la queja de algunos sectores sindicales de que algunos ministros del Ejecutivo "no atienden". No fue lo único, ya que destacó que Uñac "tiene la tijera o una motosierra" y sabrá "cuándo la debe usar". Rápido de reflejos, el Gobernador le respondió que "tomo nota de cada una de las cosas que me dijeron" y que también tiene para expresar "un montón de cosas que le vendrían bien a los sindicatos". Además de la contestación, fuentes oficiales dijeron que no cayeron para nada bien las declaraciones del líder de la central obrera.

- Anfitrión

La cena de bienvenida al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se realizó en la casa del senador Roberto Basualdo, lo que llamó la atención, teniendo en cuenta que el líder de Juntos por el Cambio en San Juan es Marcelo Orrego.