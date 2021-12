sin fueros

Artesanos de la comida

El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta; su par local, Fabián Aballay, y la intendenta Romina Rosas no se privaron de armar y degustar unos alfajores de algarroba que desarrolla un emprendimiento de descendientes de huarpes, en Caucete.

"Chapa" y gestos con sus pares

Cuentan que Leopoldo Soler anda con el "pecho inflado" luego de que el FdT sacara en Ullum el resultado más abultado. Con esa chapa, el intendente se mostró gentil en la reunión de jefes comunales con Uñac, al punto de que actuó de recepcionista y dejó pasar a sus pares en primer lugar.

- Conveniencia



En el municipio de Rawson no salían del asombro por la conducta de SUOEM. Sucede que el gremio no esperó el regreso del intendente Rubén García, quien se recupera de una operación del corazón, para pedir la reunión paritaria, sino que lo hizo en su ausencia y ante un hombre cercano: el titular del Concejo, Juan Carlos Salvadó. Sin embargo, la negociación se frenó judicialmente por un planteo de UPCN y el sindicato municipal tenía pensado hacer un paro por esa situación, aunque, según trascendió, no lo hará con Salvadó como intendente interino, sino cuando vuelva el jefe comunal.



- Respaldo



En la audiencia de imputación, la fiscal Claudia Salica señaló que la presunta actuación de Juan Pablo Ortega para que la víctima que denunció a Mario Parisí por violencia de género cambiase su testimonio fue como la movida de una "corporación judicial" para tapar el tema en base a los altos cargos que ambos tienen en el Poder Judicial. Así, Salica resaltó que tal jugada no tiene cabida, ya que es la propia Justicia la que los está investigando. En los pasillos de Tribunales dicen que el jefe del Ministerio Público, Eduardo Quattropani, fue quien le pidió a la fiscal que hiciera hincapié en que la corporación judicial no tiene vigencia y que la ley se aplica de manera pareja para todos.



- Médico



Dicen que el intendente de 25 de Mayo, Juan Carlos Quiroga Moyano, estaba esperando que sus pares lo saludaran en la reunión con Uñac. El veinticinqueño es médico y el viernes fue el día de los profesionales de la salud. Sin embargo, cuentan que nadie se percató de la fecha.