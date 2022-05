sin fueros

Perro guardián

Por el día del animal, Armando Sánchez, de Pocito, tuvo una actividad con un colaborador disfrazado de perro. Allegados dijeron que el intendente buscó contratarlo para que lo alerte de problemas en la comuna.

Manta para el frío

En la visita a la Feria Internacional de las Artesanías, el ministro de Desarrollo Humano, Fabián Aballay recibió una manta tejida de regalo. El funcionario uñaquista agradeció el presente, ya que, al parecer, no es muy amigo del frío.

Saludos x 2

En un encuentro con directivos y docentes de Santa Lucía, los hermanos Orrego, Marcelo y Juan José, estuvieron muy solicitados. Es que, fieles a sus costumbres, saludaron a todos los presentes, por lo que el acto tuvo demoras.



- Amor

En una rueda de prensa, la ministra de Salud, Alejandra Venerando, declaró su amor por el cantante Alejandro Lerner y dejó al descubierto su veta romántica. La funcionaria afirmó que se conoce todos y cada uno de los temas del artista y que no se iba a perder el espectáculo que brindó ayer.

- Ingreso

El martes, los presidentes de los bloques legislativos habían encarado raudamente a las 11 hacia el recinto de sesión de la Cámara de Diputados para reunirse con el vice Roberto Gattoni y conocer de qué se trataba el encuentro al que habían sido convocados, el cual había sido adelantado por este medio. Cuando llegaron, se toparon con las puertas cerradas, por lo que algunos comenzaron a bromear con que la idea era que no pasara la oposición. Sin embargo, hubo oficialistas que dijeron que, en realidad, la invitación era para que justamente opinaran sobre sistemas electorales y después no dijeran que no eran parte de las discusiones.