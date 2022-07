Obsceno y provocador

El médico Jorge Gil, involucrado por encubrimiento en la causa que lo tiene en la mira a Mario Parisí, reiteró un comportamiento obsceno y provocador a la prensa en la previa a una audiencia judicial. Ante periodistas, el profesional hizo ademanes de tocarse los genitales, incluso, solicitando que se lo retratara en una fotografía.

¿Promoción 2023?

El intendente de San Martín, Cristian Andino, participó de la tradicional presentación de camperas de promoción de los alumnos secundarios de la escuela Juan Larrea y recibió una lluvia de espuma. Allegados bromearon con prepararle no una campera, sino un "traje de candidato" para 2023, aunque les faltaba definir el cargo.

- Unidad

El Gen, con Marcelo Arancibia a la cabeza, organizó un conversatorio con Miguel Arancibia, de Republicanos Unidos; Horacio Tello y el resto de cúpula de la UCR, y Luciana Cuk, que busca armar un partido municipal en Rivadavia. Los dos primeros juegan en Juntos por el Cambio (JxC) y hablaron de unirse. Un gesto, ya que el Gen, ADN y la Cruzada, nucleados en Consenso Ischigualasto, apuntan a una alianza. No es la primera reunión, ya que hubo otra en la que participó Gustavo Fernández, de Dignidad Ciudadana. No obstante, el OK para una charla en la mesa de JxC está en manos del líder del espacio, Marcelo Orrego.

- Sin prensa

La audiencia en la Sala IV de la Cámara Civil, en la que el fiscal de Estado dio sus fundamentos para tratar de revertir el fallo que reinstaló las PASO, mientras que los diputados giojistas brindaron los suyos para sostener la inconstitucionalidad, se realizó sin la presencia de la prensa. El presidente del tribunal, Juan Romero, les dijo a los periodistas que, por una acordada de la Corte de 2020, no podían permanecer y debían retirarse. Desde el máximo tribunal indicaron que dichas audiencias son públicas y que no existe un acuerdo que impida la presencia de los cronistas. Sí aclararon que es el propio tribunal el que tiene la facultad para definir si la audiencia se desarrolla con la cobertura o no de reporteros.

- Cumpleaños

Antes de Labor Parlamentaria, el vice Roberto Gattoni felicitó al diputado opositor Sergio Miodowsky por su cumpleaños, en el que, "al parecer, hizo una gran fiesta, a la que lamentablemente no fuimos invitados", disparó entre risas. Rápido de reflejos, el rivadaviense le dijo que invitó "a todos los que me llamaron para saludarme" exponiendo a varios.