sin fueros

¿La mira en el Foro?

El intendente Fabián Gramajo juró como abogado ante las autoridades del Foro. Los políticos que lo vieron bromeaban con que el año que viene irá por la conducción de la institución, si no tiene un lugar en las provinciales.

Embocando para 2023

A Emilio Baistrocchi, intendente de la Capital, se lo vio concentrado en un juego de básquet. Contaban entre risas que se le representaron un montón de urnas que tiene que "embocar" y "llenar" el año que viene.



- Tardanza



Marcelo Arancibia y Diego Seguí, del Gen, llegaron con el último aliento a la conferencia de prensa de Juntos por el Cambio, en la que daban a conocer la estrategia judicial contra el nuevo sistema electoral. Los dirigentes, que integraron Consenso Ischigualasto y que buscan unirse a la principal alianza opositora, no querían llegar tarde para no despertar ninguna suspicacia. Los que los vieron bromeaban con que ya circulaba que se habían arrepentido de alcanzar la unidad de la oposición.



- Humo



Tanto en el ambiente judicial como en el político no salían del asombro y no dejaban de comentar la resolución del Jurado de Enjuiciamiento, que rechazó la denuncia contra el vocal del Tribunal de Cuentas, Enrique Conti, pero le había recomendado que se abstuviera de participar de actividades políticas, dado que la Constitución se lo prohíbe. Sin embargo, el funcionario fue visto hace unos días en un acto de JxC. "Puro humo", coincidieron, entre risas, varios abogados sobre la sugerencia del organismo que preside el cortista Guillermo De Sanctis y que integran los diputados Juan Carlos Abarca, Celina Ramella y los abogados Fernando Verdeguer y Viviana Quero.



- Estrella



Luego de que el concejal bloquista Walter Vázquez diera a conocer Radio Sarmiento y DIARIO DE CUYO su pedido de informe sobre la fiesta a docentes de Rivadavia, se lo vio en entrevistas vía remota con medios nacionales. "Parece una estrella", dijo un correligionario.