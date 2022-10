sin fueros

Cálculos para ¿sumar unos votos?

El peronista Carlos Lorenzo estuvo explicando el nuevo sistema electoral y algunos de los presentes bromearon con que exprimía cálculos y fórmulas para ver cómo conseguía algunos votos para poder competir en Capital.

Bloquistas y una analogía electoral

Los bloquistas Luis Rueda, Andrés Chanampa, Walter Vázquez, Juan Sancassani, Mario Gaitán, Ale Bravo y Darío Maratta estuvieron jugando al fútbol. Al verlos, un peronista dijo: "Quiero observarlos en la elección".



- Misil

La sesión del jueves en Diputados tuvo un momento caliente cuando el legislador por Rawson, Juan Carlos Gioja, hizo referencia al traspaso de contratados a planta permanente del Ejecutivo. Al hacer uso de la palabra, se refirió a los contratados como "trabajadores en negro", lo que le valió una respuesta de su colega de 25 de Mayo, Rodolfo Jalife, quien le retrucó que cumplen sus tareas bajo un régimen legal. Pero la que fue más dura fue la ibarrista Florencia Peñaloza, quien resaltó que hubo Gobiernos que "llenaron de punteros políticos (al Estado) y no dejaron plata para obras". Si bien no lo mencionó, fue un misil hacia la gestión giojista en Rawson. Además, lo que dijo fue similar a lo que había expresado Mauricio Ibarra en Radio Sarmiento. Al ser consultado, Gioja no se sintió aludido.

- Gobernador

En uno de sus discursos, el presidente de la bancada justicialista, Juan Carlos Abarca, se refirió al vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cabello, como Gobernador. El furcio desató risas entre los presentes, las que aumentaron cuando el legislador volvió a llamar Gobernador al líder de la CGT. Entre bromas, un diputado de JxC aprovechó para gritarle a Cabello que lo lleve como vicegobernador.

- Activo

En la entrega de viviendas del Lote Hogar en 9 de Julio, se lo vio muy activo al exlegislador Eduardo Banega. Incluso, integró la comitiva que hizo entrega de las llaves a los beneficiarios. Ante la presencia, algunos remarcaron que el exdiputado tiene intenciones de ser candidato a intendente por el PJ el año que viene, aunque hubo otros que no dejaron pasar que perdió las elecciones de 2019 frente al actual jefe comunal de Producción y Trabajo, Gustavo Nuñez, quien logró la reelección.